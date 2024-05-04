В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт". Неизвестно, сколько будет стоить новая технология, но, как обещают в Министерстве транспорта, она повысит стойкость дороги в два раза, передает Tengri Auto.

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Дорожный научно-исследовательский институт по заданию Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта ведет работы над адаптацией и внедрением новой для Казахстана технологии проектирования асфальтных покрытий Superpave.

Сейчас разрабатывают первоочередные стандарты нормативных документов, по которым будут работать отечественные асфальтобетонные заводы.

Одновременно разрабатывается программа внедрения новой технологии, апробируются зарубежные модели расчетов.

"Технология Superpave в профессиональном кругу называется "суперасфальт". Она показала эффективность и широко применяется в США, Канаде, Европейских странах, Саудовской Аравии, Японии, Корее, Китае, Катаре. Эта система проектирования улучшает качество асфальтобетона, в 1,5-2 раза увеличивает межремонтные сроки и, соответственно, сроки службы автомобильных дорог", - сказал руководитель управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев.

По его заверениям, "суперасфальт" решит проблему колейности, повысит стойкость асфальтобетона к усталостным растрескиваниям, остаточным деформациям и низкотемпературному трещинообразованию.

Как пояснили в министерстве, суть технологии - в выборе ингредиентов асфальтобетона. Разработчики будут подбирать их индивидуально под конкретные погодные условия в регионе, транспортные нагрузки и температурные пределы за последние 20 лет.