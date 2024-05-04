Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ветеринарной станции Костанайского района Данияра КЫСТАУБАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 2 мая.

Согласно обвинительному заключению, между ИП Альжариков и руководителем ветеринарной станции Костанайского района Бесеновым был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства. Сумма договора составила 2 198 900 тенге, гарантии качества на эксплуатацию - 12 месяцев. 30 июня 2023 года ИП установил газовое оборудование на 11 транспортных средства, а 11 июля было подписано дополнительное соглашение на установку еще одного газового оборудования.

Тогда Данияр Кыстаубаев решил склонить Альжарикова к даче взятки в размере 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий. Поначалу Альжариков отказался, тогда Кыстаубаев пригрозил, что газовое оборудование «выйдет» из строя и ему придется менять его по гарантии. Альжариков обратился в антикоррупционную службу и деньги передавались уже под их контролем.

2 мая прошли прения.

- Вина подсудимого полностью доказана, - заявила государственный обвинитель Жанна НАКОНЕЧНАЯ. - Прошу назначить ему 3 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) и лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок.

Адвокат подсудимого Эльмира САНКАЕВА сразу сообщила, что категорически не согласна с обвинением.

- Кыстаубаев предлагал оказать материальную помощь, но, когда Альжариков понял, что он хочет забрать эти деньги себе, не стал их давать, - пояснила адвокат. - Кыстаубаев больше не выходил на связь с предпринимателем, но тот под давлением сотрудников антикоррупционной службы написал заявление. Прошу моего подзащитного оправдать.

Сам подсудимый в прениях и последнем слове сказал, что сожалеет о случившемся и раскаивается.

- Прошу учесть, что у меня четверо малолетних детей, я первый раз под судом и уже все осознал, - сказал Кыстаубаев.

Приговор вынесли 3 мая.

- Признать Кыстаубаева виновным и назначить ему штраф в размере 6 666 667 тенге, - огласила приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - А также лишить права занимать госдолжности на пожизненный срок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дня со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ