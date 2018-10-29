Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя СССР Егора Хачина в 48-й раз прошел в Житикаре

Турнир по вольной борьбе памяти Е. А. Хачина, прошедший 26-27 октября, это не просто очередное спортивное событие в жизни маленького города. Сотни юных борцов усердно готовятся к выступлению на житикаринском ковре - это одно из немногих соревнований, включенных в республиканский календарь, что дает право победителям турнира на звание кандидата в мастера спорта.

Егор Хачин получил звание Героя Советского Союза в 1943 году за битву в Заводском районе (Сталинград). Тогда под непрерывным обстрелом 50 немецких танков старший сержант Хачин подбил четыре вражеские боевые машины, получил ранение. Потом форсировал Днепр, освобождал Украину, с боями прошел по Молдавии, Болгарии, Румынии. В июне 1945 году Егор Андреевич марширует в московском параде Победы. После войны Хачин жил некоторое время на родине – в Башкирии, позже с семьей переезжает в молодой перспективный город Джетыгару, где работал на асбестовом комбинате.

По воспоминаниям старожилов, не сразу местные жители узнали в нем героя войны, потому как Егор Андреевич был очень скромным человеком и никому не рассказывал о своих подвигах. Но как только правда стала известна, Хачина активно включают в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В 1971 году в Джетыгаре по инициативе тренера Николая Балобанова прошел турнир по вольной борьбе на приз Героя Советского Союза Хачина. На нем присутствовал и сам Егор Андреевич.

- Он был авторитетный дядька, крепкий такой, - поделился воспоминаниями участник турнира Вазир ЗУЛХАИРОВ. - Это был настоящий праздник. Приехало очень много гостей со всего Союза.

- В первый год участвовали только борцы близлежащих районов, - рассказывает дочь тренера Елена БАЛОБАНОВА. - А вот к примеру, в 1979 году из газетных вырезок, которые до сих пор хранит наша мама, мы узнаем, что «испытать свои силы в очередных схватках приехало более 260 юных спортсменов из 12 городов РСФСР и Казахстана». Отец до конца своих дней искренне верил, что турнир войдет в республиканский календарь соревнований. В 2014 году его мечта воплотилась в жизнь.

Традиция объединять сотни ребят, влюбленных в вольную борьбу, сохранилась: на житикаринском ковре в минувшие выходные встретились более 400 борцов, представлявших 32 команды из Казахстана и России. В организации соревнований при поддержке местных властей и спонсоров принимают активное участие «балобановцы» – воспитанники Николая Васильевича, многие из них продолжили его дело. Не остается в стороне и семья Балобанова - жена Людмила Александровна, дети и внуки.

Вообще, это по-балобановски - не останавливаться на пути, идти к намеченным целям, делать намного больше своих возможностей и никогда никому не отказывать в помощи. Именно таким помнят Николая Балобанова те, кто был знаком с ним. Многие вспомнят о звании Почетного гражданина района, которое ему присвоили в 1997 году.

Балобанов был в числе молодых энтузиастов, передовой молодежи 60-х годов прошлого столетия, кто в подвальном помещении административного здания «Казасбестстрой» оборудовали первый в Джетыгаре спортивный зал «Ласточка». Здесь они из старых спальных матрацев смастерили первый борцовский ковер. Балобанов начинает свои первые шаги в тренерской деятельности, после работы занимается с мальчишками В советское время этот энтузиазм еще как-то поощряли, а вот в конце 90-х тренировал бесплатно. Ведь в числе его воспитанников было очень много ребят из неблагополучных и многодетных семей, не мог он брать с них плату. А бросить это дело - все равно, что предать себя.

- Он был для нас, как отец, - делится воспоминаниями Серик КУЛЬМУХАМБЕТОВ, остановившись у портрета Балобанова, установленного в холе спортивного зала «Рекорд». - Здесь мы и занимались, благодаря Николаю Васильевичу сегодня этот зал по-прежнему работает. Помню, мы проводили здесь все свое свободное время: каникулы, выходные... Наш тренер умел стимулировать нас. Как правило, в турнире памяти Хачина могли участвовать только самые лучшие, вот мы и старались изо всех сил.

- Николай Васильевич организовал этот турнир для детей, своих учеников, - продолжает рассказ воспитанник Балобанова, чемпион мира по самбо среди ветеранов Валерием ЛОКАТУН, - чтобы мы воспитывались на примере настоящих героев, борцов за мир.

Балобанов прививал любовь к спорту своим детям, позже - и внукам. Вот как об этом вспоминает его внучка Анастасия:

- В моем детстве не было набора девочек в вольную борьбу. Но дед активно учил меня некоторым элементам дома: на расстеленных матрацах мы с ним кувыркались по всей квартире, потом шли к стене и стояли на голове. При любом удобном случае водил меня в спортзал прыгать, кувыркаться на ковре, лазить по канату. Помню, в 7 лет я с легкостью могла подтягивалась 10 раз…

Вот так и доросла внучка Балобанова до КМС по вольной борьбе и первой судейской категории. Волевой характер борца передался и дочери сына Полине, которая в этом году стала чемпионкой Европы по карате кёкусинкай. Уже не в первый год принимает участие в турнире памяти Е. А. Хачина 10-летний внук Балобанова Илья, который уже имеет 2-й юношеский спортивный разряд.

В 2007 году Николая Васильевича не стало. Ему не довелось порадоваться при жизни спортивными достижениями внуков, но он стал свидетелем многочисленных побед своих детей. Сын Олег – мастер спорта по вольной борьбе, сегодня также является наставником подрастающего поколения. Старшая дочь Елена в юношестве входила в число 15 лучших легкоатлетов Казахстана, сегодня активно поддерживает родителей юных борцов и тренеров в развитии вольной борьбы в Житикаринском районе. Младшая Анна также занималась легкой атлетикой, ей от отца передались организаторские способности и то самое балобановское - «прийти на помощь».

- Только истинный борец-созидатель сможет по-настоящему понять душу воина, достойно оценить его вклад в сохранение мира. И этим человеком безусловно можно назвать Николая Васильевича Балобанова, - вспоминает своего супруга Людмила БАЛОБАНОВА. – Он вместе со своими товарищами-единомышленниками посеяли здесь зерно любви к вольной борьбе. И вот почти 50 лет на этой земле прорастает нивой побед не одно поколение мальчишек и девчонок. И эти победы, прежде всего, над собой.

Фото предоставлены организаторами турнира и семьей БАЛОБАНОВЫХ