Пожаров столько же, но ущерб больше - ДЧС по Костанайской области подвел итоги 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев на территории региона были зарегистрированы 824 пожара, на которых погибли 17 человек, материальный ущерб составил более 691 млн тенге. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил на брифинге в областном пресс-клубе заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ.

65% пожаров пришлось на жилой сектор. При тушении огня были спасены 37 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года статистика пожаров и гибели людей точно такая же, но материальный ущерб увеличился на 6%.

- Основными причинами возникновения пожаров, являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности и курение в нетрезвом виде, - отметил Азамат Оримбаев. - Помимо открытого возгорания, зарегистрированы случаи удушения угарным газом из-за неправильной эксплуатации печей в частных домах. Связано это и с непрофессиональной укладкой печей.

Департамент с начала года провел более 22 000 подворовых обхода, распространил более 52 000 экземпляров агитации. Проводились собрания совместно с представителями акиматов и администрацией ПКСК.

Взяты на учёт лица, ведущие аморальный образ жизни, малообеспеченное и маломобильное население, всего на учете состоят более 8 000 человек. Проводятся регулярные рейды. В результате удалось снизить количество погибших среди неблагополучных семей в 6 раз.

С 14 сентября, в преддверии отопительного сезона, в Костанайской области проводится месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Азамат Оримбаев уверил, что ДЧС готов к приходу зимы. Сотрудникам будет выдано тёплое оснащение, внедорожная техника находится в боевом режиме, количество техники достаточное.

Фото Владимира ФАЙЛЯ