Порыв теплотрассы стал причиной отключения горячей воды в Костанае

Работы по устранению порыва уже ведутся. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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На это время подача ГВС прекращена по следующим адресам:

Баймагамбетова 147/1;

Комарова 63;

Л.Беды 120;

Наримановская 122, 122/1, 126;

Садовая 19, 21, 23,27;

Сералина 26, 28,30, 32,34,42.

Администрация предприятия приносит извинения за временные неудобства.