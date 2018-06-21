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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
21 июня 2018, 16:17 | ЖКХ
Отключение холодной воды связано с реконструкцией водопровода на ул. Шипина в границах ул. Бородина и переулка Рабочей. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили на сайте ГКП "Костанай-Су".
Подачу питьевой воды приостановят 22 июня с 9.00 до 22.00 в 28 жилых домах и 4 социальных объектах.
— ул. Шипина 168, 170, 172, 174, 172а, 174а, 176, 153, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 163;
— ул. Бородина 215, 215а, 217, 219, 219г, 221а;
— ул. Рабочая 174а, 168, 170, 170а, 174, 176, 176а, 176/4;
— школа №5, учебный центр НВП, наркологический диспансер, ясли-сад №40.
Источник: http://alau.kz/informacija-ob-otkljuchenii-holodnoj-vody-v-kostanae-7/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.
— ул. Шипина 168, 170, 172, 174, 172а, 174а, 176, 153, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 163; — ул. Бородина 215, 215а, 217, 219, 219г, 221а ; — ул. Рабочая 174а, 168, 170, 170а, 174, 176,176а, 176/4. -школа №5, учебный центр НВП, наркологический диспансер, ясли-сад №40.
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.
— ул. Шипина 168, 170, 172, 174, 172а, 174а, 176, 153, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 163; — ул. Бородина 215, 215а, 217, 219, 219г, 221а ; — ул. Рабочая 174а, 168, 170, 170а, 174, 176,176а, 176/4. -школа №5, учебный центр НВП, наркологический диспансер, ясли-сад №40.
Источник: http://alau.kz/informacija-ob-otkljuchenii-holodnoj-vody-v-kostanae-7/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.
— ул. Шипина 168, 170, 172, 174, 172а, 174а, 176, 153, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 163; — ул. Бородина 215, 215а, 217, 219, 219г, 221а ; — ул. Рабочая 174а, 168, 170, 170а, 174, 176,176а, 176/4. -школа №5, учебный центр НВП, наркологический диспансер, ясли-сад №40.
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.
— ул. Шипина 168, 170, 172, 174, 172а, 174а, 176, 153, 155, 155/2, 155а, 157, 159, 163; — ул. Бородина 215, 215а, 217, 219, 219г, 221а ; — ул. Рабочая 174а, 168, 170, 170а, 174, 176,176а, 176/4. -школа №5, учебный центр НВП, наркологический диспансер, ясли-сад №40.
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