В Alma TV сообщили, что решение суда о признание единственного акционера банкротом никак не скажется на работе компании: решение будет обжаловано, передает Informburo.kz

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В АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" сообщили, что Alma TV продолжает свою работу в штатном режиме и решение суда о банкротстве их единственного акционера ТОО "Asset Invest" не является основанием для беспокойства абонентов и партнёров компании.

"Ранее упомянутое в публикациях решение суда о признании акционера Alma TV банкротом не имеет отношения к АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан". ТОО "Asset Invest" является отдельным субъектом предпринимательства и как юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам", – сказали в пресс-службе Alma TV.

В Alma TV сообщили, что намерены обжаловать решение суда о банкротстве их единственного акционера.

"Судебное разбирательство по данному делу прошло без участия Татьяны Пак, которая является руководителем и соучредителем ТОО "Asset Invest". Она находится под стражей в настоящий момент. Также суд прошёл без участия её представителей для дачи соответствующих пояснений по делу. Стоит отметить, что данное решение суда не является окончательной формой. Представители акционера и совет директоров Alma TV принимают все необходимые меры по обжалованию решения суда в установленном законом порядке", – заявили в Alma TV.

Оператор кабельного ТВ попросил своих абонентов не беспокоиться.

"Компания просит общественность сохранять спокойствие и не поддаваться панике, распространяемой в СМИ и социальных сетях. Все торговые офисы Alma TV и call centre работают в штатном режиме, услуги предоставляются без изменений", – заключили в Alma TV.

Вчера, 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал Asset Invest банкротом по заявлению управляющей плохими активами банка RBK ТОО "Специальная компания DSFK (ДСФК)". У акционера Alma TV возникла перед ними задолженность в размере 22 млрд тенге. Кроме этого, предприятие должно ещё более 7 млрд одной компании и около 8 млрд тенге Qazaq Banki.

Также в этот день СМЭС Алматы отказал Qazaq Banki в перерегистрации 20% акций Alma TV, которые принадлежат Asset Invest.

В конце 2016 года ТОО "Алма-ТВ" было преобразовано в АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан", а 29 сентября 2017 года акции компании были допущены к открытым торгам.

Татьяна Пак не владеет напрямую акциями АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан". Она является директором и владеет 50% в ТОО "Asset Invest", которому принадлежит 100% акций АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".

В данное время Татьяна Пак находится под стражей. Её подозревают в хищении денег АО "Bank RBK" в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием, а также в легализации имущества, полученного преступным путём, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. По версии органа досудебного расследования, она была доверенным лицом известного бизнесмена, почётного президента Alma Group Жомарта Ертаева.

Её адвокат утверждает, что Татьяне Пак угрожали: если она не отдаст акции Alma TV, то в отношении неё будет начато уголовное дело. Также её защитник объяснил, для чего был получен кредит в Bank RBK.

Жомарт Ертаев был задержан 8 мая в Москве по линии Интерпола. 10 мая МВД РК сообщило, что якобы он, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов и осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств.

Также по делу проходит подозреваемым акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим.

14 мая Жомарт Ертаев распространил обращение, в котором заявил, что кредиты, о каковых идёт речь в обвинении, якобы были выданы "Ордабасы Комьюникейшенс" (нынешнее название ТОО "Asset Invest") и дальше ими воспользовался известный бизнесмен Динмухамет Идрисов.