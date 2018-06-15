Перерасчет базовой пенсии казахстанцам сделают автоматически
Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан". В корпорации напомнили, что с 1 июля 2018 года в Казахстане изменится методика назначения базовой выплаты, которая теперь будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.
Фото YK-news.kz
Базовая пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста. Изменения коснутся вновь выходящих на пенсию и состоявшихся пенсионеров.
Сейчас в Казахстане размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 15 274 тенге (54% от размера прожиточного минимума). Он един для всех пенсионеров, независимо от доходов и трудового стажа.
С 1 июля 2018 года размер государственной базовой пенсионной выплаты будет пересчитан в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Он будет включать в себя солидарный стаж до 1 июля 1998 года и накопительный после этого периода.
Если гражданин работал и делал отчисления в единый накопительный пенсионный фонд 10 или менее лет (или вовсе не работал), то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%.
Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума – 28 284 тенге.
В пенсионный стаж будет включаться: трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе; накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы; уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником и др.
Перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты будет произведен автоматически всем получателям. Гражданам не нужно никуда идти и предоставлять дополнительные документы и заявления.
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