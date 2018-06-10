Живая музыка, стриптиз и мотоконкурсы - фестиваль “Шелковый путь”, организованный костанайским мотоклубом, продлился три дня

Участники фестиваля, который проходил 8-10 июня на турбазе “Дружба”, недалеко от Рудного, разместились в полусотне отдельных домов, номерах разной вместимости и палаточном лагере.

- Первый день - прием гостей, - рассказал "НГ" организатор фестиваля, президент мотоклуба Steppe Riders Александр НАМ. - Сегодня (8 июня - ред.) дружеские вечеринки - посидим. Программа немного скорректируется по времени - народ позже прибывает, только расселяется. Вечером будет регистрация влюбленных пар, барабанное шоу на сцене, дискотека, посмотрим фильм.

Помимо вышеперечисленного, собравшихся у сцены ждали конкурсы с тематическими призами и стриптиз-шоу. Выступление танцовщицы вызвало оживление среди толпы. Гости практически окружили импровизированный танцпол, снимая номер на камеры мобильных телефонов.

В пятницу вечером на фестиваль прибыл мотоциклист из Алматы - Амангельды “Густав”, так его называют друзья из за немецкого шлема. Организаторы пригласили путника в свой штаб - арендованный клубом Steppe Riders коттедж на турбазе.

- Это мой первый дальняк, - рассказал Амангельды. - Ехали вместе с супругой. Первый день до Балхаша - 650 км. Второй день - на Астану 600 км, на открытие мотосезона, там три дня перекантовались. Потом на Бурабай, на Зеренду и приехали сюда, на "Шелковый путь". Всего вышло 2 500 км. Я не ожидал, что нас так встретят, прямо отлично. Расположили, накормили и напоили.

Так же встречали и других гостей: прессу, выступающих на сцене музыкантов, спонсоров - дом был открыт для всех. Внимание чувствовали даже таксисты - несколько километров проселочной дороги заранее разровняли грейдером, а также расставили в степи указатели.

В субботу. 9 июня, началась основная программа. Утром прошли соревнования по сrazy-футболу - игроки бегали по полю, надев на ноги мешки. После обеда начался сrazy cross - после каждого круга участникам давали смешные задания. Мотоциклисты пили воду, стоя на голове, читали стихи, прыгая на одной ноге... Наравне с парнями в состязаниях принимала участие девушка из Рудного.

- Занимаюсь спортом, мотоциклами, - рассказала участница кросса Галина ДОЛГУШИНА. - На мотоцикле чуть больше месяца, езжу на нем на работу. Это был мой первый заезд. Тренировалась на отвалах, на дачах, падала много раз. Здесь проехала без падений. Останавливалась несколько раз, глохла, но дальше ехала.

К вечеру заработала сцена. Одна за одной звучали песни в исполнении групп “Вторая жизнь” и “Другая реальность”. Ведущие разбавляли выступления награждениями. Амангельды “Густав” получил нож с гравировкой в виде логотипа фестиваля - это традиционная награда для проехавших наибольшее расстояние.

Президент астанинского мотоклуба Road Brothers MCC Kazakhstan Андрей Doctor ЛАБУНЕЦ поблагодарил организаторов фестиваля и подарил костанайскому мотоклубу Steppe Riders символический флаг с логотипом Road Brothers.

- Мы приехали из двух городов, у нас два отделения - в Астане и Кокшетау, - рассказал “НГ” Андрей. - Всего - около 15 человек. Нас встретили при въезде в город, накормили. Понравилось само размещение - есть, где жить, не обязательно в палатке. С ребятами (Steppe Riders - ред.) мы дружим. Последний раз они приезжали к нам на день рождения - мы делали общеказахстанское открытие буквально неделю назад, их было тоже человек 15.

Параллельно с концертом проходили мотоконкурсы - на самую медленную езду, самый громкий выхлоп... Играли в мотобоулинг - мотоциклы ставили задним колесом на фанеру, включали скорость, упирались в людей и что есть мочи крутили газ. Задача - сбить фанерой цель - преимущественно пустые банки.

Ночью, когда окончательно стемнело, началось файер-шоу.

На сцене продолжали выступать музыканты, в том числе костанайская пауэр-метал-группа “Радиант”. Хэдлайнером фестиваля стала кавер-группа Studio Media.

Под их живую музыку в очередной, третий раз танцовщица исполнила стриптиз-шоу.

За порядком следили местные полицейские и бойцы СОБР. По приблизительным подсчетам, на стоянке одномоментно находилось около 100 мотоциклов.

Всего же, по данным на воскресенье, 10 июня, фестиваль посетили более 500 человек, не считая организаторов, выступающих, прессы и персонала.

Фото Артема МАРУСИЧА

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