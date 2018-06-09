Мемы могут запретить в Евросоюзе - СМИ

В Евросоюзе могут запретить мемы в согласно статье 13 директивы об авторском праве, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на канал Sky News.

Предполагается, что директива должна защитить интеллектуальную собственность людей, загружающих информацию в Интернет. Однако некоторые активисты считают, что любой контент, похожий на тот, что попадает под авторское право, смогут отследить и удалить.

По словам некоторых из них, директива "уничтожит Интернет в том виде, в каком мы его знаем", а все то, что мы "видим и делаем" в Сети, попадет под контроль крупных компаний. В частности, они опасаются, что из Сети будут удаляться пародии и мемы, которые сами по себе являются оригинальным контентом, однако за основу берутся чужие работы.

Sky News приводит в качестве примера мем "неверный парень", за основу которого взято стоковое фото, сделанное испанцем Антонио Гиллемом. Снимок распространили в Сети без ведома автора.

Ситуацию прокомментировал представитель Еврокомиссии. "В основе наших предложений по авторскому праву лежит мысль о том, что люди должны иметь возможность зарабатывать своим творчеством", - отмечает он. По его словам, директива никак не навредит "свободе самовыражения в Интернете".

Вопрос о принятии поправок в законодательство, регулирующее авторское право, будет обсуждаться позже в этом месяце.