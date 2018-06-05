Наркосбытчика, хранившего героин на кладбище, задержали в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
На городском кладбище Костаная 25 мая сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 26-летнего парня, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. При нем обнаружили матерчатый пакет с героином весом 326,76 г.
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
- Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, спрятал героин на кладбище, - говорится в сообщении ДВД. - Оперативники задержали его в тот момент, когда он выкопал пакет с наркотическим веществом и собирался увезти его на личном автомобиле. Всего изъято более 320 г героина. Данный вес является особо крупным размером.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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