"Работай на экспорт и получишь все" - Бакытжан Сагинтаев
Галина КАТКОВА
Такую стратегию поддержки бизнеса обозначил премьер-министр РК во время посещения в Рудном птицефабрики ТОО "Жас-Канат 2006".
Директор ТОО Қайрат МАИШЕВ презентовал достижения компании и особо остановился на экспортной направленности производства. Он заявил, что с момента образования предприятия в 2006 году уровень автоматизации и цифровизации технологических процессов достиг 90%. Объем производства вырос в 35 раз, а производительность труда - в 1,5 раза.
Сейчас предприятие наращивает экспортную составляющую.
- Мы работаем с РФ, Кыргызстаном, Афганистаном, для нас открылся иранский рынок, - перечислил Маишев. - Кроме того, уже сейчас мы готовы поставлять в Китай от 1 млрд до 2 млрд яиц в год. Этот рынок логистически очень привлекателен для нас. Сейчас МСХ прорабатывает с китайской стороной этот проект. Основной вопрос - гарантии ветеринарной безопасности, мы ждём соответствующую комиссию, которая обследует наше предприятие. Мы в себе уверены. Надеемся до конца года на положительный результат.
Премьер-министр тут же спросил, как Минсельхоз контактирует с компанией, достаточно ли поддерживает и добавил:
- Мы сейчас создали нацкоманию "КазахЭкспорт". И говорим бизнесу - кто будет работать на экспорт, получит все, максимум поддержки. Для внутреннего рынка другие инструменты предусмотрены.
Кайрат Маишев также рассказал, что фабрика намерена уходить от импортозависимости - планируют создать племенной репродуктор. Кроме того, в планах - завершить цифровизацию предприятия путем внедрения ERP-системы, которая представляет собой пакет прикладных программ, обеспечивающих полную интеграцию производственно-технологических процессов и менеджмента предприятия.
- Даёт возможность координировать работу предприятия из любой точки мира, - уточнил Маишев.
Проект требует около 2 млрд тенге инвестиций. После презентации Бакытжан Сагинтаев обратился к представителям МСХ и "КазАгро" с предложением сделать проект рудничан пилотным в республике и поддержать.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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