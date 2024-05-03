Приговор по делу и. о. руководителя Молодежного ресурсного центра Алины КУЗЕНБАЕВОЙ огласили сегодня, 3 мая, в Узункольском районном суде. Ее обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 306 УК РК) - в августе 2023 года в Узунколе на пенной вечеринке Open Air Party, приуроченной ко Дню молодежи, от удара током погибла 9-летняя девочка.

Прокурор Азат Сагнаев просил лишить свободы Кузенбаеву сроком на 4 года. Суд существенно смягчил наказание. Оглашение приговора заняло у судьи Жанны КИСЫКОВОЙ два часа.

В ответе за сцену, которую... не проверили

Алина Кузенбаева вину не признала. В суде отмечала, что указание о проведении мероприятия ко Дню молодежи поступило из акимата Костанайской области.

- После ее назначения 1 августа 2023 год на должность руководителя МРЦ заместитель акима района Казез сказал провести какое-либо мероприятие, посвященное Дню молодежи, - указывается в приговоре. - Примерно 2-3 раза в неделю Казез проводил планерки, где обсуждались планы мероприятий. Сотрудники МРЦ рассказали Кузенбаевой, что в прошлом году бывший руководитель уже проводил пенную вечеринку. Кузенбаева не считает себя организатором, так как является всего лишь исполнителем. В связи с чем просит ее оправдать. Защитник Кузенбаевой считает, что к ответственности должны быть привлечены должностные лица акимата района и акимата села.

Среди допрошенных был теперь уже бывший аким Узункольского района Азамат Аужанов. В суде он рассказывал - узнал о пенной вечеринке за день до ее проведения и был недоволен, что его не поставили в известность о подготовке масштабного мероприятия. Причем он якобы настаивал на отмене несогласованной с ним вечеринки, но Кузенбаева переубедила, сказав, что "рекламу уже запустили и люди ждут это мероприятие".

- По закону судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах предъявленного ему обвинения, - пояснила судья Кисыкова. - При этом, согласно материалам уголовного дела, в отношении должностных лиц акимата района полицией зарегистрирован отдельный материал, решение по которому еще не принято.

Судья отметила, что вина подсудимой Кузенбаевой подтверждается показаниями свидетелей, которые сообщили, что именно она предложила и организовала пенную вечеринку, а также письменными материалами дела.

- Последовательность и логичность действий подсудимой в части размещения рекламы и проведения госзакупок, аренды пенного оборудования и музыкальной аппаратуры указывают, что именно она была организатором мероприятия, - сказала Жанна Кисыкова. - Она нашла в интернете диджея, ведущего, обговорила с ними детали мероприятия. Она давала указания составить письма о проведении мероприятия, направленные в районную больницу, отдел полиции и начальнику пожарной части. Кузенбаева задействовала волонтеров МРЦ и аппаратуру местного ДК. Она лично взяла в Костанае пенное оборудование и привезла его в Узунколь.

Считать приговор условным

Суд решил, что Кузенбаева не предприняла должных мер по обеспечению безопасности. А доводы защиты о том, что пенная вечеринка не считалась массовым мероприятием, счел несостоятельными. Мероприятие не было ограничено продажей билетов и предназначалось в основном для детей. Для организации таких праздников есть утвержденные правила. В частности, Кузенбаева не создавала организационный комитет вечеринки, который должен был обследовать место проведения. Сцена, на которой проходил концерт и откуда распыляли пену, считается бесхозной. А Кузенбаева проигнорировала тот факт, что еще днем во время подготовки вечеринки одна из разеток расплавилась. И не рассказала об этом пожарным, не попросила их обследовать сцену. Кроме того, и. о. руководителя МРЦ не обратилась в полицию с просьбой выставить ограждения, чтобы отделить детей от металлической сцены.

- Более того, подсудимая, не зная, как работает пенное оборудование и не имея соответствующего опыта, отказалась от услуг сопровождающего, сославшись на ограниченный бюджет, - отметила Кисыкова. - Установленно, что пенным оборудованием управлял волонтер МРЦ. Пена падала около сцены, затекала под сцену, а малолетние дети находились рядом. При этом год назад на такой же вечеринке пенная пушка была установлена так, чтобы пена била вверх и падала за несколько метров от сцены.

Суд признал Алину Кузенбаеву виновной и назначил ей наказание - 4 года лишения свободы. Однако в тюрьму она не поедет - суд применил статью 63 УК РК, назначенное наказание считается условным. Она не сможет выезжать из Узунколя, ей запрещено посещать кафе, бары и рестораны, где продают спиртное, а также она должна быть дома с 22:00 до 06:00.

- Прокурор просил наказание в виде реального лишения свободы, но, учитывая смягчающее обстоятельство (наличие малолетнего ребенка) и отстутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным условное наказание, - объяснила свое решение Кисыкова. - Учитывая, что осужденная в одиночку воспитывает ребенка, ранее не судима, имеет положительные характеристики.

Алина Кузенбаева коротко ответила, что ей понятен приговор. Она имеет право его обжаловать.

Стоит в центре села

Кроме того, судья вынесла несколько частных постановлений. Обратив внимание на то, что в самом центре Узунколя стоит сцена, которая небезопасна и не стоит ни на чьем балансе, но используется для проведения массовых мероприятий. И ни одна организация не задалась вопросом о ее законности.

Акиму Костанайской области Кумару Аксакалову предписано обратить внимание "на отсутствие надлежащего контроля со стороны акимата Узункольского района и Узункольского сельского округа". Суд постановил довести до сведения Аксакалова информацию об установленных нарушениях для принятия мер реагирования в отношении должностных лиц.

Также суд отметил, что на пенной вечеринке не было ограждений, а на месте дежурили только трое полицейских, которых "недостаточно для обеспечения безопасности". Жанна Кисыкова подчеркнула, что полиция должна была сама проявить инициативу по обеспечению безопасности мероприятия и проверить законность сцены. Суд считает необходимым сообщить начальнику департамента полиции Ерлану Файзуллину об установленных нарушениях для принятия мер реагирования в отношении должностных лиц.

Еще одно постановление направлено начальнику департамента ЧС Костанайской области Дамиру Ермагамбетову. По мнению суда, его подчиненные также не предприняли должных мер для обеспечения безопасности.

Помимо госорганов, частное постановление получит генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар Аманжулов.

- Было установлено, что неизвестный подключил сцену к линии электропередач без надлежащего оформления в ТОО «ЭПК-forfait», - сказала судья Кисыкова. - Опасная сцена, подключенная к электричеству, находится в центре села. Однако ТОО «ЭПК-forfait» не инициировался вопрос о проверке необходимых разрешительных документов, а также на предмет незаконного использования электроэнергии. Только после трагедии в ТОО «ЭПК-forfait» был составлен акт о нарушении правил пользования электроэнергией. Суд считает необходимым донести до сведения руководства ТОО о выявленных нарушениях.

Эти частные постановления обязаны обсудить на совещаниях, чтобы исключить подобные трагедии в будущем. А руководители ведомств должны в течение месяца отчитаться перед судом о проделанной работе.

"НГ" уже обратилась в пресс-службу акима области с просьбой пригласить журналистов на совещание с участием Кумара Аксакалова. Мы постараемся рассказать о том, что сделают власти после трагедии.

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