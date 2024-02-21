Узункольский районный суд 20 февраля начал рассмотрение дела о смерти ребенка на пенной вечеринке. На скамье подсудимых - и. о. директора местного Молодежного ресурсного центра Алина КУЗЕНБАЕВА. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 306 УК РК). Санкция статьи - лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

ЧП на пенной вечеринке произошло 25 августа 2023 года / Кадр из видео, размещенного в соцсетях

На пенной вечеринке, приуроченной ко Дню молодежи, погибла 9-летняя девочка. Следствие выяснило, что на обшитой металлическим профлистом «бесхозной» сцене была повреждена электропроводка.

- Девочка взялась двумя руками за сцену и получила поражение током, отчего упала, прислонившись к облицовке сцены, в связи с чем поражение электричеством продолжалось от нескольких секунд до нескольких минут, что повлекло смерть ребенка, - сообщил в суде гособвинитель Азат САГНАЕВ.

Нашла диджея и ИП для него

По версии гособвинения, методист Алина Кузенбаева, заняв должность и. о. директора МРЦ, решила проявить себя на новом посту.

Азат Сагнаев: «Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя» / Кадр из видеотрансляции

- Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя путем организации масштабного, по меркам села Узунколь, культурно-массового мероприятия, так называемой пенной вечеринки Open Air Party, - зачитал обвинительное заключение прокурор Азат Сагнаев. - Несмотря на отсутствие опыта в организации таких мероприятий, Кузенбаева заверила свое руководство в лице заместителя акима по социальным вопросам и руководителя отдела внутренней политики в способностях организовать и провести 25 августа 2023 года массовое мероприятие. В том числе разместить рекламу, провести госзакупки и арендовать пенное оборудование.

Кузенбаева готовила вечеринку три недели. По данным следствия, 4 августа она в социальных сетях нашла диджея и музыкального ведущего.

- Узнав стоимость их услуг, а также тот факт, что они не могли как физлица участвовать в госзакупках, Кузенбаева договорилась с ними найти подходящего предпринимателя, от лица которого они могли участвовать в госзакупках, - объяснил прокурор.

После переговоров с диджеем и музыкальным ведущим Кузенбаева дала распоряжение бухгалтеру МРЦ выставить объявление о госзакупках. Обходная схема понадобилась и для поиска главной фишки вечеринки - пены.

- В начале августа Кузенбаева выяснила, что ИП Матвеев сдает в краткосрочную аренду пенное оборудование, - рассказал Сагнаев. - После переговоров выяснилось, что ИП Матвеев не работает с госзакупками. Уточнив стоимость аренды в 80 000 тенге, Кузенбаева согласилась выплатить деньги наличными после мероприятия, договорившись об аренде без составления каких-либо документов. Так как денежные средства на вечеринку не были заложены в бюджете, фактически они могли быть получены МРЦ только в сентябре 2023 года. Кроме того, Кузенбаева составила техническую спецификацию типового договора, в которой было указано «проведение пенной вечеринки», что не входило в перечень фактически поставляемых услуг.

Кузенбаева лично приехала в Костанай, сама взяла в аренду оборудование для пенной вечеринки и сама привезла его в Узунколь. Обвинение уверено, что и. о. директора МРЦ была единственным организатором, которая должна была, но не приняла никаких мер по соблюдению правил безопасности. В нарушение инструкции Кузенбаева не направляла в акимат села уведомление о проведении мероприятия, из-за чего никто не создал оргкомитет вечеринки. Этот орган и должен был следить за безопасностью мероприятия.

«Вопреки нормам закона»

Непригодными для проведения мероприятия оказались не только подрядчики, нанятые МРЦ, но и место, где проходила вечеринка. По данным следствия, уличная сцена в центре Узунколя непригодна для использования и «угрожала жизни и здоровью граждан». Более того, прокуратура считает сцену самовольной постройкой, она хоть и числится на балансе аппарата акима Узункольского сельского округа, но при этом «не была надлежащим образом зарегистрирована». Тем не менее это не помешало акимату заключить с ТОО «Репако+» договор об установке на лицевую часть сцены светодиодных конструкций - в 2019 году был произведен ремонт светодиодной конструкции, панели и обшивки передней части сцены. Подключение сцены к сети электроэнергии прокуратура тоже считает самовольным.

- Сцена была возведена вопреки нормам законодательства, без надлежащего оформления документов, - отметил гособвинитель. - Соответственно, она не была введена в эксплуатацию и по закону является самовольной постройкой. Длительное время сцена была подведена к линии электропередачи без текущего обслуживания. Она представляла собой «бесхозное» сооружение с подведенным электричеством, которым в разное время пользовались разные структуры для проведения концертов.

Итогом, по мнению гособвинителя, и стала трагедия на пенной вечеринке.

«Хотите прекратить мероприятие?»

На первом же заседании адвокат потерпевших Илья ЛУНЕВ заявил, что его сторона не согласна с обвинительным актом прокуратуры. В частности, родственники погибшей девочки считают необходимым изменить статью для Кузенбаевой, а также привлечь к ответственности должностных лиц из акимата района.

Илья Лунев: «Подсудимая виновна, но не в том, что ей вменяют» / Кадр из видеотрансляции

- Надо выяснить, кто являлся заказчиком этой услуги, - сказал Лунев. - Из обвинения следует, что подсудимая сама организовала это мероприятие. При этом якобы она поставила в известность свое руководство. Но мы не согласны именно в той позиции, что следствием не установлено, кто был заказчиком услуг. Это очень важный вопрос, потому что они были оказаны на сцене возле Дома культуры. Кому она принадлежала? Она «не зарегистрирована», но, если у нее есть земельный участок, он ведь кому-то принадлежит. Понятно, что есть Земельный кодекс, согласно которому собственник несет ответственность за все, что находится на его участке. Поэтому рассуждать, была она на балансе или нет, это излишне. Да и как она вообще должна быть «надлежаще зарегистрирована»?

Илья Лунев считает, что и. о. директора МРЦ нужно привлечь по другой статье - «Самоуправство», а собственника земельного участка по статье «Халатность» или «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Подсудимая виновна, но не в том, что ей вменяют, - сказал адвокат. - По нашему мнению, она виновна в том, что дети к ней подходили и говорили: «Нас тут бьет током». Еще до смертельного удара девочки дети говорили об ударах тока! Согласно одному из протоколов допроса, подсудимая ответила на эти жалобы: «Вы, что, хотите, чтобы мы сейчас прекратили это мероприятие?» Вот в чем суть. В обвинительном акте кто-то подключил сцену к сети, а акимат якобы не знал об этом. Все якобы знала подсудимая. Ну это же неправильно! Это же не первое мероприятие на сцене. Кто-то же платил за тот же свет. Если мероприятия проводятся, а акимат выделяет деньги на ремонт сцены, то акимат ее содержит, тут не надо блуждать вокруг да около.

Ходатайство о переквалификации статьи или возврате дела на доследование в прокуратуру суд отклонил. После небольшого перерыва адвокат Лунев подал новое ходатайство - об отводе судьи и прокурора. Заседание отложили, новую дату рассмотрения дела пока не назначили.

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