Полиция расследует дело по факту удара током несовершеннолетней на пенной вечеринке в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.

25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током.

"Врачи оказали неотложную медицинскую помощь. Девочка госпитализирована в районную больницу. Полиция по данному факту начала досудебное расследования по части 2 статьи 306 УК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.