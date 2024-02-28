Узункольский районный суд 27 февраля продолжил рассмотрение дела и. о. директора Молодежного ресурсного центра Алины КУЗЕНБАЕВОЙ. В отводе судьи и прокурора, как того требовал представитель потерпевших на предыдущем заседании, было отказано.

Кузенбаеву обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 306 УК РК). По версии следствия, именно она виновата в ЧП на пенной вечеринке в районном центре 25 августа 2023 года, на которой от удара электрическим током погибла 6-летняя девочка. Следствие выяснило, что на обшитой металлическим профлистом «бесхозной» сцене была повреждена электропроводка.

На слушании 27 февраля допросили и. о. руководителя районного Дома культуры Владлену ЛАЗАРЕВУ. Она рассказала, что на праздновании Дня молодежи не присутствовала, так как уехала по работе в Костанай. Но Дом культуры предоставлял МРЦ аппаратуру.

- Мероприятие проводили МРЦ и районный отдел внутренней политики, - сообщила Лазарева. - О том, что в Узунколе планируется пенная вечеринка, я узнала на пятиминутке в акимате, где обсуждались все запланированные мероприятия. А пенная вечеринка была в плане МРЦ, они полностью занимались организацией. Были обсуждения - не помещает ли мероприятию погода. За несколько дней до вечеринки меня попросили помочь центру и предоставить им аппаратуру. Указание поступило от заместителя акима района. Просили дать все необходимое, что потребуется для организации мероприятия. Мы и раньше не отказывали в помощи, и в этот раз не стали.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Кузенбаева "не направляла в акимат села уведомление о проведении мероприятия, из-за чего никто не создал оргкомитет вечеринки".

По словам Лазаревой, мероприятие на "бесхозной" сцене Дом культуры проводил и раньше. К примеру, там же праздновали Наурыз и День единства народа Казахстана.

- Мы проводили много мероприятий, не только на этой сцене, но никогда не возникал вопрос, где можно проводить мероприятие, а где нет. Мы обычно даже сами не подключали аппаратуру. Это делали за нас. Но таких случаев с током никогда не было, - отметила Лазарева. И пояснила, отвечая на вопрос о мерах безопасности: - У нас есть металлическое ограждение, но его обычно ставят на особо массовые мероприятия - как, например, на летнюю спартакиаду. Но даже когда мы праздновали 70-летие района, мы не ограждали сцену. Мы в основном проводили мероприятия днем, и ранее не было каких-то поломок или ЧП. Пенная вечеринка стала первой.

Также в суде допросили подчиненных Кузенбаевой из Молодежного ресурсного центра, которые помогали в организации праздника. В частности, выясняли, кто именно ставил подписи на грамотах, предназначенных для участников вечеринки. Бухгалтер МРЦ Дарига Киньжитаева отвечала на вопросы о том, как именно проходило выделение средств, предназначенных для пенной вечеринки.

Продолжение допроса свидетелей назначено на понедельник, 4 марта.