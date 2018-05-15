В Костанае прошёл республиканский турнир среди юношей и девушек по борьбе самбо

Соревнования среди юношей и девушек 2002-2004 г. р., посвящённые памяти Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, провели в спортзале ФСО «Динамо» 12-13 мая.

В них приняли участие более 90 бойцов. Это уже 6-й турнир памяти Султана Баймагамбетова, традиционно он проходит в апреле или в мае.

- Впереди у самбистов чемпионаты Казахстана, нынешний турнир является небольшой проверкой перед основным стартом, - сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по самбо среди юношей Ержан КАБИДУЛЛИНОВ. - Чемпионат РК у нас будет в сентябре, пройдет в Аксайском районе Западно-Казахстанской области. К нам приехали две команды Астаны, а также спортсмены из ЗКО, ВКО, Карагандинской и Атырауской областей. Ну и в команду Костанайской области вошли представители из Аулиекольского, Карасуского и Костанайского районов, Рудного и Костаная. Сейчас соревнуются не только самбисты. У нас самбо культивируется только в четырех местах: «Динамо» - основная база малышей и юношей, в спортклубе «Енбек» - база кадетов, в Академии МВД и КГПИ - молодёжь.

Главным призом для участников турнира являлось присвоение звания к. м. с. по самбо. Также призерам вручали кубки, медали и грамоты. Спонсорами турнира выступили земляки Султана Баймагамбетова, а также федерация самбо Костанайской области во главе с президентом федерации Нуржаном Ермагамбетовым и ФСО «Динамо» во главе с первым заместителем председателя Виктором Чернявским.

Ранее на этот турнир собирались более 200 человек, но в этом году почти одновременно проходят 3 республиканских турнира, поэтому спортсмены разделились.

Очень эффектные схватки демонстрировали самбисты, амплитудные броски вызывали восторженные возгласы в зале.

Одну из таких впечатляющих схваток провела Тансулу ТЛЕУБЕРГЕН из Рудного в полуфинальном поединке в категории 52 кг. Попав на болевой приём «рычаг локтя», она сумела вытерпеть боль и сохранить преимущество в поединке. В итоге одержала волевую победу над соперницей.

Тансулу Тлеуберген из Рудного (в синей форме) стала победительницей турнира и выполнила норматив к. м. с. по самбо

- Я тренируюсь под руководством Бейбарыса Шеденова, занимаюсь дзюдо, - рассказала «НГ» Тансулу. - На турнирах по самбо выступаю не так часто, я выиграла полуфинал, далее буду бороться в финале. Соперницу свою знаю, боролась уже с ней в Степногорске, тогда одержала победу. Следующий турнир у меня будет отбором на чемпионат РК по самбо, который пройдёт в Уральске.

- Почему ты решила заниматься единоборствами?

- Мой брат занимается дзюдо, он позвал. Мне стало интересно, потому, что видела как он ездит на соревнования, тоже захотелось выступать. Являюсь к. м. с. по дзюдо, стала призёром чемпионата РК по дзюдо. Конечно, хочу попасть на Олимпиаду, это моя цель.

- У тебя была довольно непростая схватка в полуфинале, соперница поймала тебя на болевой. Как рука?

- Она чуть не сломала мне руку, больно было, конечно. Но терпела - не хотела поражения.

В итоге Тансулу Тлеуберген стала победительницей турнира в своей весовой категории. Всего призерами соревнований стали 30 представителей Костанайской области.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Призеры турнира

42 кг

1. Олжанов Магжан (СК "Евразия", тр. Е. Мовчан)

2. Тулендин Али (Астана, тр. Ж. Айткулов)

3. Санкин Темирлан (Кост. р-н, п. Александровка, тр. А.Сейдахметов)

3. Бериков Дидар ( Астана, тр. Ж.Айткулов)

46 кг

1. Аманжолов Нуртилеу (ВКО, Семей, тр. Е. Джантасов, Б.Кошкинов)

2. Джанай Аслан (Костанай, тр. И. Сорокин, Е. Кабидуллинов)

3. Сайлыбаев Галымжан (ВКО, Семей, тр.Е.Джантасов, Б.Кошкинов)

3. Изтөлеу Ермухан (Карагандинская обл., Жанарка, тр. Е. Изтулеуов)

50 кг

1. Алпысбаев Бекзат (Астана, тр. Ж. Айткулов)

2. Калиханов Данияр (Костанай, тр. И. Сорокин, Е. Кабидуллинов)

3. Жандилда Нурдаулет (Астана, тр. Ж. Ескалиев)

3. Ахметкалиев Олжас (Астана, тр. Ж. Айткулов)

55 кг

1. Нурлан Жаксыкелди (Карагандинская обл, Жанарка, тр. Е. Изтулеуов)

2. Баймешов Султан (Аулиекольский р-н, тр. Н. Умирбаев)

3. Сейткалиев Бекзат (СК "Евразия", тр. Е. Мовчан)

3. Төлеубеков Мақсат (ВКО, Семей, тр.Е. Джантасов, Б. Кошкинов)

60 кг

1. Аманбай Болат (Астана, тр. Ж. Айткулов)

2. Орынтаев Руслан (Астана, тр. Ж. Ескалиев)

3. Алибеков Руслан (Кост. р-н, п. Александровка, тр. А. Сейдахметов)

3. Мояк Никита (ФСО "Динамо", тр. И. Сорокин, Е. Кабидуллинов)

66 кг

1 Ихсанов Ильяс (ЗКО, Бурлинский р-н, тр. К. Каженов)

2 Турсынбеков Темирлан (СШ №23, тр. К. Исмагулов)

3 Дюсекин Диас (Костанайский р-он, тр. Д. Файзолла)

3 Баймухамбетов Ерсултан (Астана, тр. Ж. Ескалиев)

72 кг

1 Бауыржан Серик (Астана, тр. Ж. Айткулов)

2 Мухеев Тимур (Костанай, тр. И. Сорокин, Е. Кабидуллинов)

3 Тирбергенов Асет (Рудный, тр. Б. Ибрашев)

3 Абдикайым Абылай (КГПИ, тр. Н. Бекентаев)

78 кг

1 Молдахметов Ансаган (Рудный, тр. Б. Ибрашев)

2 Мекешов Кудайберген (Атырау, тр. Б. Кушкаров)

3 Ерик Бейбарс (Астана, тр. Ж. Ескалиев)

84 кг

1 Бакаев Александр (Рудный, тр. Б. Ибрашев)

2 Кабаков Амир (ЗКО, Бурлинский р-н, тр.К. Каженов)

3 Ныгыметжан Алдияр (Астана, тр. Ж. Ескалиев)

3 Кривоносов Иван (Кост. р-н, п. Александровка, тр. А. Сейдахметов)

+ 84 кг

1. Хамзин Дамир (ЗКО, Бурлинский р-н, тр.К. Каженов)

2. Иргалиев Алдияр (Кост. р-н, п. Заречный, тр. Р. Мухамеджанов)

44 кг

1 Бахытбекова Зубаржат (Астана, тр. Ж. Айткулов)

2 Бердыгулова Гульдана (Рудный, тр. Б. Шеденов)

3 Шакирова Инжу (СК «Сункар», Н.Бекентаев)

48 кг

1 Ибраева Гульнара (СК "Евразия", тр. Е. Мовчан)

2 Отеген Тогжан (Астана, тр. Ж. Айткулов)

3 Мухамедиянова Альфия (СК "Евразия", тр. Е. Мовчан)

3 Аймакова Аида (Рудный, тр. Б. Шеденов)

52 кг

1 Тлеуберген Тансулу (Рудный, тр. Б. Шеденов)

2 Ержеткенова Нурила (Астана, тр. Ж. Айткулов)

3 Нурбаева Мадина (Астана, тр. Ж. Айткулов)

3 Кушаева Регина (Рудный, тр. Б. Шеденов)

56 кг

1 Динишева Сабрина (СК "Евразия", тр. Е. Мовчан)

2 Жамсап Шугыла (Карагандинская обл, Жанарка, тр. Е. Изтулеуов)

3 Ускенбаева Эльмира (Рудный, тр. Б. Шеденов)

60 кг

1 Атантаева Азиза (Костанай, тр. И. Сорокин, Е. Кабидуллинов)

2 Сыздык Алия (Рудный, тр. Б. Шеденов)

65 кг

1 Сүлейменова Риза (ЗКО, Бурлинский р-н, тр.К. Каженов)

2 Габдуалиева Эльмира (Рудный, тр. Б. Шеденов)

3 Тулеуова Зарина (СК "Сункар", Н. Бекентаев)

+70 кг

1 Мусабаева Зарина (Кост. р-н, п. Заречный, тр. Р. Мухамеджанов)