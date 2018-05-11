В Костанае скончалась девушка, доставленная в больницу после падения с мноэтажного дома
Галина КАТКОВА
Это случилось сегодня, 11 мая. Пострадавшая была обнаружена у жилого дома по адресу Абая, 26. Вызов в службу скорой помощи поступил в 11 часов.
Фото altynsarin.ru
- Девушка была доставлена в городскую больницу в состоянии клинической смерти. Буквально на подъезде к лечебному учреждению «скорую»ждали реаниматологи, - комментирует ситуацию менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, - во время проведения реанимационных мероприятий пострадавшая скончалась
Пока ни имя, ни возраст погибшей неизвестны.
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