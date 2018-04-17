Цены на первой в этом году уличной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на прошлой

В эту субботу, 21 апреля, в Костанае пройдет первая в этом году уличная сельскохозяйственная ярмарка. Начало - в 9.00. Свои товары представят сельхозпроизводители из Костаная и 11 районов области. Цены как и на прошлой ярмарке, обещают на 25-30% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"





- Рекомендуемые цены таковы: говядина - 1 250 тенге за 1 кг, свинина - 1 050, баранина - 1 150, конина - 1 500, мясо птицы - 700-900 тенге за 1 кг, - рассказал «НГ» заведующий сектором сельского хозяйства отдела сельского хозяйства Костаная Арман АХМЕТКАЛИ. - Картофель будут продавать по 80-90 тенге, морковь - по 65 -70 тенге, яйца - по 200-210 тенге за десяток, макароны - по 140 тенге за 1 кг, сахар - по 178 тенге, мед - по 1 200 тенге.

Всего на ярмарку завезут свыше 100 тонн продукции, в том числе свыше 25 тонн мяса, 30 тонн овощей и фруктов, 150 000 яиц, 6 тонн муки и 5 тонн сахара.

Торговля развернется в Сити-центре, в районе почтамта.