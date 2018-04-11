Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметили в Костанае

Сегодня, 11 апреля, в ДК "Мирас" пригласили бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Встречи к этой дате в Костанае проводят уже много лет. В 2010 году в городе проживали 76 узников, в этом году пришли 24.

- Мы это мероприятие проводим прежде всего для молодежи, - рассказала "НГ" перед началом мероприятия директор ДК "Мирас" Светлана ПЕТРОВА. - Слово "память" часто звучит в дни, когда мы отмечает День Победы. Светлая память, вечная память, живая память... Но чтобы помнить, нужны знания, нужно знать историю, людей, события. Сегодня я буду представлять книгу “Как мы пережили войну”. Написали её 100 авторов из народа.

Зал был заполнен костанайцами разных возрастов. Со сцены прозвучали фрагменты о страшной истории войны. О том как обезумевшая от голода мать выбросила в окно своего грудного ребенка и он разбился насмерть. Как тяжело было жителям Ленинграда доставать воду из Невы во время блокады - дорога до реки была скользкой и вся усыпана трупами, поскальзываясь, люди падали на прикрытые снегом тела.

Ведущие мероприятия зачитывали статистику военных лет и представляли артистов. Дамир Ергалиев исполнил песню “Письмо отца”, а Владимир Пыжевский вышел на сцену с гитарой и песней “Лунный свет”.

На встречу пришел костанаец Леонид ДЯЧКОВ, 10-го апреля ему исполнилось 90 лет. В концлагерь Освенцим он попал в 13 лет. О своем побеге из концлагеря Леонид Васильевич рассказывает скупо, так как до сих пор очень переживает, вспоминая события тех лет:

- Дорога узкая, пройти по дороге было невозможно - трупы лежат. И немцы, и наши - советские. Чтобы пройти через дорогу, солдата руку в сторону убираю, чтобы ногой встать. Потом опять руку или ногу, не помню сейчас. Столько смертей пришлось мне, пацану, увидеть. Я уже дома был, на военном заводе работал, и три года сон - бесконечный кошмар был.

В конце встречи бывшим узникам концлагерей подарили гвоздики.