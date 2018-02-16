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Ярмарка госуслуг в Костанае пройдет с участием зампреда Агентства по делам госслужбы РК

Татьяна НАЗАРУК

16 февраля 2018, 10:17 |  Государство

Очередная ярмарка государственных услуг назначена на среду, 21 февраля. Начало - в 13:00. В мероприятии примет участие заместитель председателя Агентства РРК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Айгуль Шаимова в рамках рабочего визита в Костанайскую область 22 февраля также посетит Алтынсаринский и Сарыкольский районы

На ярмарке, которая пройдет в ДК "Мирас", руководители и заместители руководителей госорганов проконсультируют костанайцев о порядке получения госуслуг в сфере занятости, земельных отношений, ЖКХ, архитектуры, госслужбы.

Здесь же можно будет получить справки о наличии либо отсутствии судимости, о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, об отсутствии (наличии) недвижимого имущества и прочие, а также получить электронную цифровую подпись.
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