Этой весной по работе ездил в Житикару. Особенно трудным оказался последний участок нашего пути. На выезде из Денисовки водитель вынужден аккуратно петлять между ямами, чтобы не сломать транспорт. Дорога там - как будто после бомбежки. Водителям волей-неволей приходится выезжать на встречную полосу. Везет, что поток машин не такой большой. Но рано или поздно, по моему мнению, это может привести к аварии. Или, может, это такое ноу-хау от полиции вместо лежачего полицейского? Заставляют, так сказать, снизить скорость. Хотел бы узнать, почему дорога в столь плохом состоянии и когда ее починят?

Добрый земледелец, пользователь сайта

Комментарий

И. о. директора Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что на дороге республиканского значения А-23 Денисовка - Житикара - граница РФ в 2018-2019 году был произведен средний ремонт подрядной организацией ТОО «Костанай Жолдары». Претензий к их работе не было.

- В 2024 году силами подрядной организации ТОО «КАЖсервис» Денисовского ДЭУ-53 и Житикаринского ДЭП ДЭУ-53 в рамках содержания дорог ведется ямочный ремонт. Работы выполнены в объеме 670 кв. м, - пояснил Хасанов. - Отмечаем, что разрушение дорожного полотна происходит по причине проезда большегрузного транспорта со стороны Житикары, которые превышают допустимые нагрузки на ось.

Кроме того, в 2027 году на этом же участке планируется средний ремонт протяженностью 50 км.