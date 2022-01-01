В этом году мне исполнилось 26 лет, подошел срок замены удостоверения личности. Ходил в ЦОН в Костанае (ул. Тауелсиздик, 46), там сотрудница сказала, что на удостоверении я не похож на себя, и пояснила: что в таком случае необходимо найти двух понятых (желательно родителей), которые знают меня 10 лет и более. Сделать это нужно в течение 10 календарных дней с момента окончания срока замены удостоверения. Еще нужно 2 экземпляра фото 3х4 см, чтобы подтвердить, как я сейчас выгляжу. Насколько законны такие требования? По каким критериям сотрудники выявляют похож ли человек на себя? Возможны ли альтернативные варианты подтверждения личности, например, биометрия или установление личности по отпечаткам пальцев?

Михаил ПОПОВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ:

- Согласно правил «Оказания госуслуг по вопросам документирования и регистрации населения РК» от 30 марта 2020 года, для получения паспорта или удостоверения личности РК физлица обращаются в территориальные органы полиции в госкорпорации (ЦОН) и предоставляют пакет документов в соответствии с перечнем, предусмотренным правилами.

При выявлении несоответствия фотографии документируемого лица в базе данных с фотоизображением в документе, удостоверяющем личность, услугодатель составляет протокол опознания личности гражданина по форме, утвержденной правилами. Он формируется по фотокарточке гражданина, предъявляемой одновременно с фотокарточками других лиц, по возможности сходных по внешности с опознаваемым, в количестве не менее трех, с привлечением близких родственников либо лиц, знающих гражданина не менее 10 лет (гражданину достаточно предъявить только одну свою фотокарточку размером 3х4 см, остальные наши сотрудники предоставляют сами).

С 1 января этого года также вступили в силу нормы Закона РК «О дактилоскопической и геномной регистрации». Для граждан РК введена добровольная дактилоскопическая регистрация (только с их согласия), для иностранцев и лиц без гражданства эта процедура является обязательной. Данная мера позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, а их владельцев от мошеннических и иных преступных действий. Также это упростит и ускорит процедуру восстановления документов, удостоверяющих личность, процесс установления личности граждан, утерявших документы за пределами страны, и облегчит процесс их возвращения в РК (получение проездного документа), а также упростит для граждан Казахстана процедуру пересечения государственных границ других стран.

Если же у гражданина была дактилоскопическая регистрация, то дополнительных процедур уже не требуется.