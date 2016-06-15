Куда пойти с 13 по 19 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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14 июня,
18.30
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«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)
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15,16 июня,
17.00
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«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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13 июня,
19.00
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Концерт памяти Батырхана Шукенова. В программе: группа DosStar, Сапар Молдабеков, Жанибек Жумахан, Алуа Мусапирова, Зарина Кульмухамбетова, Нурлан Кулпеисов, Нурсулу Куснетова, Бейбарыс Тойшан
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14 июня,
18.30
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«Love is... Легендарные саундтреки любви». Концерт Tynda Music
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15 июня,
18.00
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Концерт вокально-инструментальной группы Saz&Soul
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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20 июня,
19.00
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Концерт песен Виктора Цоя в исполнении группы Pulse Kino
Спортафишка
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»
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Костанай, стадион «Центральный»
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15 июня, 20.00
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