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Куда пойти с 13 по 19 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

14 июня,

18.30

«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)

15,16 июня,

17.00

«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - выставка Андрея Арискина

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

13 июня,

19.00

Концерт памяти Батырхана Шукенова. В программе: группа DosStar, Сапар Молдабеков, Жанибек Жумахан, Алуа Мусапирова, Зарина Кульмухамбетова, Нурлан Кулпеисов, Нурсулу Куснетова, Бейбарыс Тойшан

14 июня,

18.30

«Love is... Легендарные саундтреки любви». Концерт Tynda Music

 

15 июня,

18.00

Концерт вокально-инструментальной группы Saz&Soul

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

20 июня,

19.00

Концерт песен Виктора Цоя в исполнении группы Pulse Kino

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»

Костанай, стадион «Центральный»

15 июня, 20.00