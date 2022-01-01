О свалке во дворе дома № 158 по ул. Баймагамбетова, сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ЯРУШИНА. По ее словам, соседи вынесли к контейнерам «весь свой хлам».

- Очевидно, делали ремонт, потому что во дворе оказались старый диван, кресла, ржавая ванна и даже сломанное офисное кресло! - возмущается читательница. - Выбросили это не перед контейнерами, ну ладно, хоть подход не загородили, но за ними теперь просто смотреть страшно. Весь хлам лежит и «смотрит» на детскую площадку.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» и увидели весь этот хлам.

Ул. Баймагамбетова, 158. Справа лежат дырявые кресла и диван... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…слева - офисное кресло и ванна / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку из веток на детской площадке, на которую две недели назад жаловались жители дома № 100 по ул. Пушкина, до сих пор не убрали.

Ул. Пушкина, 100. Свалку на детской площадке за две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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