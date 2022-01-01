Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но публикации историй о том, как бездомыши нашли приют будут продолжаться еще не один номер «НГ». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту. Первое пришло с адреса brezden.vera@gmail.com, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало. Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. Для того чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов. Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Участники № 47 - кошка Сыр и ее хозяйка Наташа КОВАЛЕНКО.

Сыр - самый лучший друг на свете! / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Много чего происходит с людьми благодаря дачной жизни. В том числе на даче или по дороге на нее случаются судьбоносные встречи. Так наличие дачи у родителей Наташи Коваленко определило обретение питомца. Вот как рассказывает об этом сама Наташа.

- Хочу поделиться нашей историей знакомства с самой лучшей кошкой на свете.

Сырочек уже не помнит прежней голодной жизни / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Наша история началась случайно: вхождение в мою жизнь кошки было абсолютно незапланированным. Однажды осенью 2021 года родители поехали на дачу и встретили там маленького голодного котенка. Малыш что-то доедал из почти пустого пакета. Такая картина не могла оставить моих родителей равнодушными. Они пожалели малыша и привезли мне.

Любимое занятие - лопать мыльные пузыри / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Я жила одна и не планировала заводить животных, но напуганный, грязный котенок просто напрашивался ко мне на ПМЖ. Скажу честно, домой котенка я забрала без особого энтузиазма.

Такой красотке любой наряд к лицу / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Сразу выяснилось, что это кошечка. Она была очень пуглива и осторожна. И так мила, что я очень быстро ее полюбила. Нужно было подобрать имя, и мы назвали ее Сырок, Сырочек, потому что я очень люблю глазированные сырки. Вот и имя дали в честь лакомства. Впоследствии при обращении имя сократили до короткого Сыр. Она быстро привыкла к дому и ко мне, постоянно бегала за мной хвостиком. Маленький комок засыпал только на моем лице, а если я отодвигала ее или перекладывала, она все равно возвращалась и ложилась мне на щеку. Она уже взрослая, но все так же любит спать рядом со мной и все так же каждое утро будит меня, словно будильник.

А поговорить? / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Нам повезло, кошечка с улицы досталась без ветеринарных проблем. Сырочек абсолютно здоровая и безумно активная. Она любит играть с моими резинками и заколками. Мы часто играем в прятки и догонялки, с ней не соскучишься. А еще она просто обожает лопать мыльные пузыри.

Сейчас я не могу представить свою жизнь без нее, без моего Сырочка. Вот так одним осенним холодным днем совершенно неожиданно у меня появился самый лучший друг на свете.

Сыр - очень активная и игривая / Фото Наташи КОВАЛЕНКО

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 47 кошку по имени Сыр и ее хозяйку Наташу Коваленко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 15 июня, до 11.00 воскресенья, 16 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 13 июня, до 10.00 понедельника, 17 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 46 Белого, Левы, Яши и их хозяйки Юлии Скок поступил 381 голос.