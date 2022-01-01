Устроился на работу и через два месяца был вынужден обратиться к врачу. Однако в поликлинике мне сообщили, что я не состою в системе ОСМС. А потому все анализы нужно делать платно. Почему официально трудоустроенный работник может не иметь медстраховки?

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Комментарий

На вопрос ответил директор Костанайского филиала Фонда социального медицинского страхования Батырбек НУРГАЛИЕВ:

- К нам нередко обращаются бухгалтеры из разных организаций со всей области с вопросами по поводу отсутствия статуса «застрахованный» у их работника при том, что имеется своевременная оплата. Нужно понимать алгоритм присвоения статуса. Для того чтобы быть застрахованным в системе ОСМС, нужно на момент обращения в медучреждение иметь 12, подчеркну, непрерывных платежей. Платежи обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По истечении этого времени будет присвоен статус «застрахованный», и тогда он сможет воспользоваться медуслугами в рамках ОСМС. Отметим, если человек временно был без работы или был самозанятым и пропустил некоторые из 12 необходимых непрерывных платежей, он лишается страховки. Чтобы избежать этого, нужно самостоятельно делать взносы. Их размер - 5% от МЗП (4 250 тенге в 2024 году).