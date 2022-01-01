В 143-м туре помогаем мальчику и молодой девушке

Чтобы полностью удовлетворить обе заявки, необходимо собрать 1 млн тенге. От этого миллиона зависит будущее участников нашего благотворительного проекта.

Все сборы идут на личные карты участников. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Успеть за каникулы

Для Жана каникулы - время реабилитации / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Жан ЖУМАХАН живет в Костанае, 17 июня ему исполняется 13 лет. У Жана самый частый для нашего проекта диагноз «ДЦП, спастическая диплегия тяжелой степени». Он дважды участвовал в «Нужных деньгах»: в 109-м туре - один, а в 123-м - вместе с сестрой Умит. У сестренки мальчика совсем другой диагноз, но на курсы реабилитации родители стараются возить их вместе, подбирая те медицинские центры, в которых могут обеспечить качественные процедуры, подходящие обоим детям. К тому же это снимает еще две серьезные проблемы: поездки сразу с обоими детьми выходят дешевле, можно не беспокоиться о том, с кем оставить сына или дочь. Маме, конечно, спокойнее, когда оба ребенка рядом.

У мальчика очень хорошие перспективы в плане выздоровления. Врачи не зря изначально обнадеживали родителей. После трех операций и регулярных курсов реабилитации он может опираться на стопы, научился ходить, держась за руку, и, как обычный мальчишка, гоняет на велосипеде. Успехи большие, но останавливаться не стоит - мальчику нужно научиться ходить полностью самостоятельно, пока без поддержки он может сделать 2-3 шага.

Жан большой умница, в этом году он окончил 6-й класс с отличием. Самое время поехать на очередную реабилитацию.

- Сын нас радует, отлично учится в школе, очень старается встать на ноги, - говорит мама Жана Эльмира БЕКЖАНОВА. - За каникулы мы хотим с ним пройти два курса реабилитации в клинике «Канат» в Кызылорде. Понимаем, что сейчас трудно собирать деньги, поэтому просим помощи хотя бы на один курс. В сентябре начнутся занятия, надо успеть как можно больше процедур получить. Помогите Жану, пожалуйста.

Курс реабилитации в кызылординской клинике стоит 500 000 тенге.

В семье четверо детей, двое младших - инвалиды, ситуация не из легких.

Доходы семьи: зарплата отца - 200 000 тенге и пособия обоих детей по инвалидности - по 130 000 тенге на каждого.

Карта «Каспи» 4400 4302 9315 7845, ELMIRA B.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.

Необходим «Космос»

Балшекер не привыкла отступать / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвовала в нашем благотворительном проекте 10 раз. Впервые наши читатели познакомились с ней в 18-м туре, это было 10 лет назад. Когда Балшекер было 11 лет, магнитогорские хирурги сделали ей операцию на ноги, чтобы у девочки появился шанс ходить. Все годы после установления диагноза и после операции родители старались обеспечить дочери как можно более регулярные курсы реабилитации. Это принесло свои плоды: медленно, но все же Балшекер обретает больше устойчивости в положении стоя и при ходьбе. Ей нельзя останавливаться в борьбе за свое будущее, а упорства и трудолюбия, необходимых для победы, Балшекер не занимать. Подтверждение тому - ее успехи в танцах на колясках. Увлекшись этим спортом (да-да, это именно спорт), она быстро отточила свое мастерство до такой степени, что стала занимать призовые места в соревнованиях разного уровня. Так, на последнем республиканском чемпионате Балшекер взяла бронзу. Но главной мечтой девушки остается возможность ходить самостоятельно, не опираясь на сопровождающего и когда-нибудь танцевать без коляски.

Два года назад Балшекер начала заниматься на тренажере «Космос» и сразу почувствовала, что он помогает гораздо лучше, чем прежний «Локомат». На таких тренажерах космонавты занимаются после прибытия на Землю, чтобы восстановить свои двигательные навыки. И вот теперь это устройство пришло в реабилитационные центры, чтобы помогать инвалидам. К сожалению, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», нужно ехать в Астану. Возможно, когда-то и в Костанае появится такой тренажер, но пока дело обстоит так.

- Родители отговаривали меня от обращения в «Нужные деньги», - делится Балшекер. - Им неловко, что я часто фигурирую в проекте. Но это моя единственная надежда поехать на реабилитацию. Папа перенес инсульт и до сих пор восстанавливается, поэтому заработать на мою реабилитацию он не сможет, а я очень переживаю за него, хочу, чтобы он спокойно лечился. Поэтому вынуждена просить помощи у проекта «Нужные деньги». Я знаю, что буду ходить, но для этого мне нужны занятия на «Космосе».

Балшекер - трудяга и оптимистка, давайте поможем молодой девушке приблизиться к мечте. Для этого нужно собрать 500 000 тенге.

Личный доход Балшекер - 130 000 тенге пособия по инвалидности. На эти деньги и прожить-то трудно, а уж говорить об оплате курсов реабилитации и вовсе не приходится.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, BALSHEKER X.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 142-го тура