Благотворительный проект

На пути к мечте

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 143-м туре помогаем мальчику и молодой девушке

Чтобы полностью удовлетворить обе заявки, необходимо собрать 1 млн тенге. От этого миллиона зависит будущее участников нашего благотворительного проекта.

Все сборы идут на личные карты участников. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Успеть за каникулы

Для Жана каникулы - время реабилитации / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Жан ЖУМАХАН живет в Костанае, 17 июня ему исполняется 13 лет. У Жана самый частый для нашего проекта диагноз «ДЦП, спастическая диплегия тяжелой степени». Он дважды участвовал в «Нужных деньгах»: в 109-м туре - один, а в 123-м - вместе с сестрой Умит. У сестренки мальчика совсем другой диагноз, но на курсы реабилитации родители стараются возить их вместе, подбирая те медицинские центры, в которых могут обеспечить качественные процедуры, подходящие обоим детям. К тому же это снимает еще две серьезные проблемы: поездки сразу с обоими детьми выходят дешевле, можно не беспокоиться о том, с кем оставить сына или дочь. Маме, конечно, спокойнее, когда оба ребенка рядом.

У мальчика очень хорошие перспективы в плане выздоровления. Врачи не зря изначально обнадеживали родителей. После трех операций и регулярных курсов реабилитации он может опираться на стопы, научился ходить, держась за руку, и, как обычный мальчишка, гоняет на велосипеде. Успехи большие, но останавливаться не стоит - мальчику нужно научиться ходить полностью самостоятельно, пока без поддержки он может сделать 2-3 шага.

Жан большой умница, в этом году он окончил 6-й класс с отличием. Самое время поехать на очередную реабилитацию.

- Сын нас радует, отлично учится в школе, очень старается встать на ноги, - говорит мама Жана Эльмира БЕКЖАНОВА. - За каникулы мы хотим с ним пройти два курса реабилитации в клинике «Канат» в Кызылорде. Понимаем, что сейчас трудно собирать деньги, поэтому просим помощи хотя бы на один курс. В сентябре начнутся занятия, надо успеть как можно больше процедур получить. Помогите Жану, пожалуйста.

Курс реабилитации в кызылординской клинике стоит 500 000 тенге.

В семье четверо детей, двое младших - инвалиды, ситуация не из легких.

Доходы семьи: зарплата отца - 200 000 тенге и пособия обоих детей по инвалидности - по 130 000 тенге на каждого.

Карта «Каспи» 4400 4302 9315 7845, ELMIRA B.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.

Необходим «Космос»

Балшекер не привыкла отступать / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвовала в нашем благотворительном проекте 10 раз. Впервые наши читатели познакомились с ней в 18-м туре, это было 10 лет назад. Когда Балшекер было 11 лет, магнитогорские хирурги сделали ей операцию на ноги, чтобы у девочки появился шанс ходить. Все годы после установления диагноза и после операции родители старались обеспечить дочери как можно более регулярные курсы реабилитации. Это принесло свои плоды: медленно, но все же Балшекер обретает больше устойчивости в положении стоя и при ходьбе. Ей нельзя останавливаться в борьбе за свое будущее, а упорства и трудолюбия, необходимых для победы, Балшекер не занимать. Подтверждение тому - ее успехи в танцах на колясках. Увлекшись этим спортом (да-да, это именно спорт), она быстро отточила свое мастерство до такой степени, что стала занимать призовые места в соревнованиях разного уровня. Так, на последнем республиканском чемпионате Балшекер взяла бронзу. Но главной мечтой девушки остается возможность ходить самостоятельно, не опираясь на сопровождающего и когда-нибудь танцевать без коляски.

Два года назад Балшекер начала заниматься на тренажере «Космос» и сразу почувствовала, что он помогает гораздо лучше, чем прежний «Локомат». На таких тренажерах космонавты занимаются после прибытия на Землю, чтобы восстановить свои двигательные навыки. И вот теперь это устройство пришло в реабилитационные центры, чтобы помогать инвалидам. К сожалению, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», нужно ехать в Астану. Возможно, когда-то и в Костанае появится такой тренажер, но пока дело обстоит так.

- Родители отговаривали меня от обращения в «Нужные деньги», - делится Балшекер. - Им неловко, что я часто фигурирую в проекте. Но это моя единственная надежда поехать на реабилитацию. Папа перенес инсульт и до сих пор восстанавливается, поэтому заработать на мою реабилитацию он не сможет, а я очень переживаю за него, хочу, чтобы он спокойно лечился. Поэтому вынуждена просить помощи у проекта «Нужные деньги». Я знаю, что буду ходить, но для этого мне нужны занятия на «Космосе».

Балшекер - трудяга и оптимистка, давайте поможем молодой девушке приблизиться к мечте. Для этого нужно собрать 500 000 тенге.

Личный доход Балшекер - 130 000 тенге пособия по инвалидности. На эти деньги и прожить-то трудно, а уж говорить об оплате курсов реабилитации и вовсе не приходится.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, BALSHEKER X.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 142-го тура

Участник

Цели

Сумма

Спонсоры

Татьяна Рузанова

На лекарственную терапию после операции по замене сустава

259 000

192 300 - выручка от продажи календарей «НГ».

Поступления на карту:

10 000 - с карты другого банка

10 000 - с карты другого банка

5 000 - Вячеслав Л.

5 000 - Татьяна Т.

3 000 - Оксана М.

3 000 - Алексей К.

2 700 - Анаит Х.

2 000 - Лидия И.

2 000 - Алексей К.

2 000 - Елена Р.

2 000 - Татьяна Х.

2 000 - Юлия З.

2 000 - Ксения Д.

2 000 - Юлия Г.

1 500 - Елена В.

1 500 - Альмира А.

1 000 - Роман Б.

1 000 - Тлектес Ш.

1 000 - Максим Д.

1 000 - Спартак А.

1 000 - Абай С.

1 000 - Наталья Ф.

1 000 - Вадим К.

1 000 - Марина К.

1 000 - Ильяс У.

700 - Саида Г.

500 - Лариса Ч.

500 - Михаил У.

300 - Надежда К.

Аяжан Наурызбай

На курс реабилитации в Астане

374 605

200 000 - генеральный спонсор ТОО «КазНефть»,

44 200 - выручка от продажи календарей «НГ».

Поступления на карту:

36 000 - Данияр С.

20 000 - Екатерина И.

10 000 - Гульдана М.

8 000 - С карты другого банка

8 000 - Яна М.

5 000 - Наталья Я.

5 000 - Акбота Ж.

5 000 - Ренат Ж.

5 000 - FT*skinshack

5 000 - Урстем М.

5 000 - Вячеслав Л.

4 000 - ANYTOCARD_VISA

2 235 - Данил К.

2 000 - Шаттык Н.

2 000 - Ерболат У.

1 500 - Гульдана М.

1 000 - Тлектес Ш.

1 000 - Амантай К.

1 000 - Юлия Ю.

1 000 - Динара Т.

1 000 - Юлия Ю.

1 000 - Ренат А.

1 000 - Светлана Ш.

1 000 - Ибагуль Б.

1 000 - Максим Д.

1 000 - Тлектес Ш.

1 000 - Роман Б.

500 - Сергей К.

500 - Сергей К.

500 - Сергей К.

500 - Сергей К.

500 - Акбота Ж.

500 - Александр М.

500 - Нина Б.

500 - Акбота Ж.

400 - Наталья Я.

170 - Аршат А.

100 - Акбота Ж.

Дияра Естыбаева

На курс реабилитации в Ташкенте

379 836

Поступления на карту:

100 000 - с карты другого банка

20 000 - Бахиткуль У.

15 000 - Арыстан Е.

12 000 - Динара Ш.

10 000 - Кирилл Г.

10 000 - Гульнара Н.

10 000 - Ляззат Т.

10 000 - Светлана А.

8 920 - Акшайы О.

5 000 - Данияр А.

5 000 - Светлана Д.

5 000 - Дарья З.

5 000 - Таиржан С.

5 000 - Наталья Я.

5 000 - Жангельды И.

5 000 - Ренат Ж.

5 000 - Тамерлан Е.

5 000 - Жандос Т.

5 000 - Турсынай А.

5 000 - Тамерлан Е.

5 000 - Вячеслав Л.

3 913 - Данат А.

3 694 - Гулнура К.

3 000 - Сауле Ж.

3 000 - Акмарал К.

3 000 - Арман С.

3 000 - Мадина Б.

3 000 - Оксана М.

2 500 - Валентина К.

2 000 - Светлана А.

2 000 - Дмитрий Л.

2 000 - Кайрат М.

2 000 - Айнур Д.

2 000 - Екатерина Т.

2 000 - Сандугаш Б.

2 000 - Жадыра В.

2 000 - Надежда П.

2 000 - Лидия И.

2 000 - Салтанат А.

2 000 - Сергей М.

2 000 - Татьяна Х.

2 000 - Жайнагуль Н.

2 000 - Багила А.

2 000 - Аскар У.

2 000 - Асель К.

2 000 - Гаухар И.

2 000 - Наталья К.

1 800 - Айнур Ж.

1 700 - Олжас М.

1 700 - Ильнара Х.

1 400 - Татьяна М.

1 000 - Асель А.

1 000 - Аскар Н.

1 000 - Татьяна Б.

1 000 - Наталия К.

1 000 - Ляззат Б.

1 000 - Алина Ш.

1 000 - Светлана Б.

1 000 - Жанаргуль Н.

1 000 - Нурлаш Б.

1 000 - Кунсулу З.

1 000 - Жазира Т.

1 000 - Надежда Н.

1 000 - Сауле Б.

1 000 - Асемгуль К.

1 000 - Айгуль Б.

1 000 - Юлия Ю.

1 000 - Светлана З.

1 000 - Камиля С.

1 000 - Айгуль О.

1 000 - Айзада Ж.

1 000 - Эльмира С.

1 000 - Амантай К.

1 000 - Асель А.

1 000 - Шолпан Б.

1 000 - Анна В.

1 000 - Дана Р.

1 000 - Рустам С.

1 000 - Каракозайым Н.

1 000 - Сабира С.

1 000 - Асхат Р.

1 000 - Лариса Б.

1 000 - Елена Д.

1 000 - Абай Е.

1 000 - Талгатбек Ж.

1 000 - Сабина К.

1 000 - Виталий Б.

1 000 - Тлектес Ш.

1 000 - Мурат А.

1 000 - Ибагуль Б.

1 000 - Абай С.

1 000 - Максим Д.

1 000 - Тлектес Ш.

1 000 - Роман Б.

999 - Айнура С.

924 - Диана Б.

720 - Вероника Ш.

700 - Сауле Т.

700 - Ольга Т.

600 - Жарас Б.

600 - Радмила М.

550 - Наталья Я.

500 - Балтабай С.

500 - Сауле Н.

500 - Маржанкуль М.

500 - Нина Ч.

500 - Екатерина Н.

500 - Канат К.

500 - Дарья Т.

500 - Балбопе Б.

500 - Махаббат П.

500 - Равиль А.

500 - Диас С.

500 - Жазира Т.

350 - Руслан С.

300 - Дiлда Т.

300 - Ерасыл К.

200 - Дамира Т.

165 - Елена Д.

101 - Гульжанар Ж.