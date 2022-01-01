На пути к мечте
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 143-м туре помогаем мальчику и молодой девушке
Чтобы полностью удовлетворить обе заявки, необходимо собрать 1 млн тенге. От этого миллиона зависит будущее участников нашего благотворительного проекта.
Все сборы идут на личные карты участников. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.
Успеть за каникулы
Для Жана каникулы - время реабилитации / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ
Жан ЖУМАХАН живет в Костанае, 17 июня ему исполняется 13 лет. У Жана самый частый для нашего проекта диагноз «ДЦП, спастическая диплегия тяжелой степени». Он дважды участвовал в «Нужных деньгах»: в 109-м туре - один, а в 123-м - вместе с сестрой Умит. У сестренки мальчика совсем другой диагноз, но на курсы реабилитации родители стараются возить их вместе, подбирая те медицинские центры, в которых могут обеспечить качественные процедуры, подходящие обоим детям. К тому же это снимает еще две серьезные проблемы: поездки сразу с обоими детьми выходят дешевле, можно не беспокоиться о том, с кем оставить сына или дочь. Маме, конечно, спокойнее, когда оба ребенка рядом.
У мальчика очень хорошие перспективы в плане выздоровления. Врачи не зря изначально обнадеживали родителей. После трех операций и регулярных курсов реабилитации он может опираться на стопы, научился ходить, держась за руку, и, как обычный мальчишка, гоняет на велосипеде. Успехи большие, но останавливаться не стоит - мальчику нужно научиться ходить полностью самостоятельно, пока без поддержки он может сделать 2-3 шага.
Жан большой умница, в этом году он окончил 6-й класс с отличием. Самое время поехать на очередную реабилитацию.
- Сын нас радует, отлично учится в школе, очень старается встать на ноги, - говорит мама Жана Эльмира БЕКЖАНОВА. - За каникулы мы хотим с ним пройти два курса реабилитации в клинике «Канат» в Кызылорде. Понимаем, что сейчас трудно собирать деньги, поэтому просим помощи хотя бы на один курс. В сентябре начнутся занятия, надо успеть как можно больше процедур получить. Помогите Жану, пожалуйста.
Курс реабилитации в кызылординской клинике стоит 500 000 тенге.
В семье четверо детей, двое младших - инвалиды, ситуация не из легких.
Доходы семьи: зарплата отца - 200 000 тенге и пособия обоих детей по инвалидности - по 130 000 тенге на каждого.
Карта «Каспи» 4400 4302 9315 7845, ELMIRA B.
Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.
Необходим «Космос»
Балшекер не привыкла отступать / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ
23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвовала в нашем благотворительном проекте 10 раз. Впервые наши читатели познакомились с ней в 18-м туре, это было 10 лет назад. Когда Балшекер было 11 лет, магнитогорские хирурги сделали ей операцию на ноги, чтобы у девочки появился шанс ходить. Все годы после установления диагноза и после операции родители старались обеспечить дочери как можно более регулярные курсы реабилитации. Это принесло свои плоды: медленно, но все же Балшекер обретает больше устойчивости в положении стоя и при ходьбе. Ей нельзя останавливаться в борьбе за свое будущее, а упорства и трудолюбия, необходимых для победы, Балшекер не занимать. Подтверждение тому - ее успехи в танцах на колясках. Увлекшись этим спортом (да-да, это именно спорт), она быстро отточила свое мастерство до такой степени, что стала занимать призовые места в соревнованиях разного уровня. Так, на последнем республиканском чемпионате Балшекер взяла бронзу. Но главной мечтой девушки остается возможность ходить самостоятельно, не опираясь на сопровождающего и когда-нибудь танцевать без коляски.
Два года назад Балшекер начала заниматься на тренажере «Космос» и сразу почувствовала, что он помогает гораздо лучше, чем прежний «Локомат». На таких тренажерах космонавты занимаются после прибытия на Землю, чтобы восстановить свои двигательные навыки. И вот теперь это устройство пришло в реабилитационные центры, чтобы помогать инвалидам. К сожалению, чтобы пройти курс занятий на «Космосе», нужно ехать в Астану. Возможно, когда-то и в Костанае появится такой тренажер, но пока дело обстоит так.
- Родители отговаривали меня от обращения в «Нужные деньги», - делится Балшекер. - Им неловко, что я часто фигурирую в проекте. Но это моя единственная надежда поехать на реабилитацию. Папа перенес инсульт и до сих пор восстанавливается, поэтому заработать на мою реабилитацию он не сможет, а я очень переживаю за него, хочу, чтобы он спокойно лечился. Поэтому вынуждена просить помощи у проекта «Нужные деньги». Я знаю, что буду ходить, но для этого мне нужны занятия на «Космосе».
Балшекер - трудяга и оптимистка, давайте поможем молодой девушке приблизиться к мечте. Для этого нужно собрать 500 000 тенге.
Личный доход Балшекер - 130 000 тенге пособия по инвалидности. На эти деньги и прожить-то трудно, а уж говорить об оплате курсов реабилитации и вовсе не приходится.
Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, BALSHEKER X.
Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.
Помощь, оказанная в рамках 142-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Татьяна Рузанова
|
На лекарственную терапию после операции по замене сустава
|
259 000
|
192 300 - выручка от продажи календарей «НГ».
Поступления на карту:
10 000 - с карты другого банка
10 000 - с карты другого банка
5 000 - Вячеслав Л.
5 000 - Татьяна Т.
3 000 - Оксана М.
3 000 - Алексей К.
2 700 - Анаит Х.
2 000 - Лидия И.
2 000 - Алексей К.
2 000 - Елена Р.
2 000 - Татьяна Х.
2 000 - Юлия З.
2 000 - Ксения Д.
2 000 - Юлия Г.
1 500 - Елена В.
1 500 - Альмира А.
1 000 - Роман Б.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Спартак А.
1 000 - Абай С.
1 000 - Наталья Ф.
1 000 - Вадим К.
1 000 - Марина К.
1 000 - Ильяс У.
700 - Саида Г.
500 - Лариса Ч.
500 - Михаил У.
300 - Надежда К.
|
Аяжан Наурызбай
|
На курс реабилитации в Астане
|
374 605
|
200 000 - генеральный спонсор ТОО «КазНефть»,
44 200 - выручка от продажи календарей «НГ».
Поступления на карту:
36 000 - Данияр С.
20 000 - Екатерина И.
10 000 - Гульдана М.
8 000 - С карты другого банка
8 000 - Яна М.
5 000 - Наталья Я.
5 000 - Акбота Ж.
5 000 - Ренат Ж.
5 000 - FT*skinshack
5 000 - Урстем М.
5 000 - Вячеслав Л.
4 000 - ANYTOCARD_VISA
2 235 - Данил К.
2 000 - Шаттык Н.
2 000 - Ерболат У.
1 500 - Гульдана М.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Амантай К.
1 000 - Юлия Ю.
1 000 - Динара Т.
1 000 - Юлия Ю.
1 000 - Ренат А.
1 000 - Светлана Ш.
1 000 - Ибагуль Б.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Роман Б.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Акбота Ж.
500 - Александр М.
500 - Нина Б.
500 - Акбота Ж.
400 - Наталья Я.
170 - Аршат А.
100 - Акбота Ж.
|
Дияра Естыбаева
|
На курс реабилитации в Ташкенте
|
379 836
|
Поступления на карту:
100 000 - с карты другого банка
20 000 - Бахиткуль У.
15 000 - Арыстан Е.
12 000 - Динара Ш.
10 000 - Кирилл Г.
10 000 - Гульнара Н.
10 000 - Ляззат Т.
10 000 - Светлана А.
8 920 - Акшайы О.
5 000 - Данияр А.
5 000 - Светлана Д.
5 000 - Дарья З.
5 000 - Таиржан С.
5 000 - Наталья Я.
5 000 - Жангельды И.
5 000 - Ренат Ж.
5 000 - Тамерлан Е.
5 000 - Жандос Т.
5 000 - Турсынай А.
5 000 - Тамерлан Е.
5 000 - Вячеслав Л.
3 913 - Данат А.
3 694 - Гулнура К.
3 000 - Сауле Ж.
3 000 - Акмарал К.
3 000 - Арман С.
3 000 - Мадина Б.
3 000 - Оксана М.
2 500 - Валентина К.
2 000 - Светлана А.
2 000 - Дмитрий Л.
2 000 - Кайрат М.
2 000 - Айнур Д.
2 000 - Екатерина Т.
2 000 - Сандугаш Б.
2 000 - Жадыра В.
2 000 - Надежда П.
2 000 - Лидия И.
2 000 - Салтанат А.
2 000 - Сергей М.
2 000 - Татьяна Х.
2 000 - Жайнагуль Н.
2 000 - Багила А.
2 000 - Аскар У.
2 000 - Асель К.
2 000 - Гаухар И.
2 000 - Наталья К.
1 800 - Айнур Ж.
1 700 - Олжас М.
1 700 - Ильнара Х.
1 400 - Татьяна М.
1 000 - Асель А.
1 000 - Аскар Н.
1 000 - Татьяна Б.
1 000 - Наталия К.
1 000 - Ляззат Б.
1 000 - Алина Ш.
1 000 - Светлана Б.
1 000 - Жанаргуль Н.
1 000 - Нурлаш Б.
1 000 - Кунсулу З.
1 000 - Жазира Т.
1 000 - Надежда Н.
1 000 - Сауле Б.
1 000 - Асемгуль К.
1 000 - Айгуль Б.
1 000 - Юлия Ю.
1 000 - Светлана З.
1 000 - Камиля С.
1 000 - Айгуль О.
1 000 - Айзада Ж.
1 000 - Эльмира С.
1 000 - Амантай К.
1 000 - Асель А.
1 000 - Шолпан Б.
1 000 - Анна В.
1 000 - Дана Р.
1 000 - Рустам С.
1 000 - Каракозайым Н.
1 000 - Сабира С.
1 000 - Асхат Р.
1 000 - Лариса Б.
1 000 - Елена Д.
1 000 - Абай Е.
1 000 - Талгатбек Ж.
1 000 - Сабина К.
1 000 - Виталий Б.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Мурат А.
1 000 - Ибагуль Б.
1 000 - Абай С.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Роман Б.
999 - Айнура С.
924 - Диана Б.
720 - Вероника Ш.
700 - Сауле Т.
700 - Ольга Т.
600 - Жарас Б.
600 - Радмила М.
550 - Наталья Я.
500 - Балтабай С.
500 - Сауле Н.
500 - Маржанкуль М.
500 - Нина Ч.
500 - Екатерина Н.
500 - Канат К.
500 - Дарья Т.
500 - Балбопе Б.
500 - Махаббат П.
500 - Равиль А.
500 - Диас С.
500 - Жазира Т.
350 - Руслан С.
300 - Дiлда Т.
300 - Ерасыл К.
200 - Дамира Т.
165 - Елена Д.
101 - Гульжанар Ж.
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