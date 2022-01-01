Почему мне не продают хлеб?
Не смог купить буханку социального хлеба в одном из магазинов Костаная. Мне пояснили, что социальный хлеб продают только пенсионерам. Правомерно ли это?
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Комментарий
Корреспондент «НГ» задал этот вопрос на аппаратном совещании акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ.
- Социальные продукты продаются всем, нет ограничений. - ответил аким. - Те, кто торгует социальным хлебом, получают из стабилизационного фонда дешевую муку. Поэтому и хлеб у нас по 92 тенге.
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