По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 54 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 61 год, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрированы 62 новорожденных: 30 девочек и 32 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Мунира, Азалия, Амелия, Евангелина, Афина, Адель, Ярослав, Алан, Саян, Григорий, Арсен, Евгений, Тимофей, Альберт. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 57 лет, маме - 39;

- умерли 60 человек: 28 женщин и 32 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 522 вызова, из них 1 657 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 488;

- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 27 человек, 21 человек доставлен в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 683 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 386 человек, из них поместили 358: 319 мужчин и 39 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 139 выездов, в том числе: 2 - на ЧС природного характера, 14 - на пожары, 105 - на случаи горения, 17 - на аварийно-спасательные работы, 3 - на поисково-спасательные работы. Спасено при АСР 6 человек, из них детей - 2, эвакуировано 5 человек, из них 1 - ребенок;

- в областной центр крови обратились 388 человек, 290 из них стали донорами.