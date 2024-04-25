Юрий Бондаренко в статье «История - яблоко раздора» (№ 17 (1152) от 25.04.2024 г.) точно подметил, что историю, как одеяло, каждый тянет на себя. Особенно это стало заметно у историков независимого Казахстана.

Историю Казахстана перекраивают постоянно. Часто наша история приобретает абсурдно неправдоподобный характер. Например, Акселем Сейдимбек в своей книге «Мир казахов» (Астана. Фолиант, 2011 г. стр. 117) всерьез утверждает, что вся жизнь на планете пошла от казахов.

Известно, что существует концепция о народах «исторических» и «неисторических», которая выдвигает тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения. Наши историки пытаются опровергнуть эту концепцию, в результате чего нас убеждают, что в Великой Степи впервые на земле человек освоил металлургию, металлообработку, здесь произвели бронзу, железо и булат. Кстати, эту мысль подал Назарбаев в своей статье «Семь граней Великой Степи». С тех пор и пошло. Историю сделали полем удовлетворения политических амбиций.

Лично у меня то, как сейчас преподносят нам историю, вызывает только ироническую улыбку. Известно, что наша власть страдает жаждою всемирности, представляя Казахстан центром мира, и историки пытаются, хотя и неуклюже, но показать это. И не только историки. Вот и Токаев заявил, что XXI столетие будет веком Азии.

Трактовки политиками тех или иных событий меняются в соответствии с колебаниями идеологического климата. Очень плохо, что историки идут таким же путем. И, видимо, не зря говорят: «История - это наука о финансовых взаимоотношениях исследователей прошлых эпох с действующей властью». Потому у нас и существует «послушная история», которая вызывает сомнения в правдивости. «Истина кончается там, где начинается сомнение», - говорил французский философ XVI века Рене Декарт. Точно про нашу историю.

История - биография рода человеческого. Основное для историка - не допускать лжи. Первое в научной работе историка - это строго и точно по источникам устанавливать факты. Поскольку у наших историков таких источников нет (письменности-то не было), то историки независимого Казахстана пишут и доказывают то, что «нужно». Получается «национализированная», написанная «на заказ» история. Отсюда и огромное количество батыров, как правило, предков тех, кто сейчас обладает властью или деньгами, неуемное воспевание их доблестей. Ну просто торжество без героев.

Похоже, что у нас настоящей исторической науки нет, одно пустословие. Не зря многие эксперты берут под сомнение способность исторической науки отражать действительность. Возьмем «Шелковый путь», которым так гордятся историки Казахстана. «Во II веке н. э. получила развитие торговля между Римской империей и Китаем. В результате возник Великий шелковый путь, по которому шелк из Китая доставляли на Запад. Этот путь проходил по территории существовавшего тогда Кушанского царства». ( А. Бадак и др. «Древний Рим» Москва АСТ, Минск Харвест 2005 г. стр. 532) Как видим, о казахах нет ни слова.

У каждой нации имеется представление о себе и своих соседях. Как правило, они благоприятны для своей нации и критичны по отношению к другим, как правило, произвольны и противоречивы и сочетаются с чувством превосходства над другими нациями, перерождаясь в национализм и шовинизм. Но история, согласно Вольтеру, есть последний страшный суд, и она рано или поздно расставляет все на свои места.

Николай ВОРОНИН, Костанай