Я столкнулся с такой ситуацией при пересечении границы: у меня был запрет на выезд из страны из-за неоплаченного штрафа, хотя я его оплачивал. Где можно получить информацию об имеющихся административных штрафах?

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Комментарий

На вопрос отвечает старший прокурор по информатизации и информационной безопасности департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Костанайской области Александр СЕРГЕЙЧУК:

- Узнать, имеются ли неоплаченные штрафы, можно на портале qamqor.gov.kz. Действительно, существует практика воспрепятствования выезду граждан за пределы республики. Не стоит забывать, что своевременная оплата штрафов является обязанностью каждого гражданина, однако не редки случаи, когда человек, в силу ряда независящих от него обстоятельств, не знает о наложенном на него штрафе либо пребывает в полной уверенности, что после оплаты штрафа неприятная жизненная ситуация осталась в прошлом. И порой, только воспользовавшись сервисом комитета, узнает о продолжении этих событий.

На этом же портале можно подать заявление в полицию, проверить свое заявление и многое другое. Схема работы заключается в следующем. Заявитель, имеющий ЭЦП, получает возможность подать заявление о происшествии в режиме реального времени. Поданные заявления регистрируются в книге учета информаций. При этом у должностных лиц отсутствует какая-либо возможность удалить или не регистрировать их, что абсолютно исключает возможность их укрытия.

Органы уголовного преследования, имеющие дежурные части, принимают обращения круглосуточно. Заявителю, обратившемуся в орган уголовного преследования, в том числе к участковому инспектору, выдается талон-уведомление с уникальным номером, по которому можно проверить судьбу своего заявления при помощи сервиса «Проверить свое заявление в полицию».

Кроме того, Комитетом по правовой статистике и спецучетам реализованы интерактивные геоинформационные системы. К примеру, на Карте преступности отображаются сведения об уголовных правонарушениях, зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). С ее помощью можно узнать наименее криминогенный район, принять решение при покупке квартиры или выборе школы для ребенка.