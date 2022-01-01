Я сделала свой выбор еще в раннем детстве. Пока все девочки мечтали стать стюардессами и врачами, я мечтала стать журналистом.

Меня привлекла эта профессия тем, что она многогранна. Она дает возможность познакомиться с интересными, успешными людьми. Позволяет узнавать новое одним из первых и делиться им с людьми. Журналистика помогает отразить разные точки зрения. Это дает возможность помогать людям.

Какими качествами должен обладать журналист? Есть ли они у меня? Меня часто тревожила мысль, подхожу ли я для этой профессии. Ведь журналист должен быть доброжелательным, открытым, коммуникабельным, а временами - спокойным и рассудительным. Профессия в основном состоит из процесса получения информации от людей, которые ей обладают. Люди не всегда могут идти на контакт, и придется искать подход. Журналисты - своего рода психологи, которые ищут проход в человеческий разум ради сбора информации.

В один из дней я пришла в редакцию местной городской газеты. И попросила рассказать об их работе. Мне рассказали про сбор информации, написание статей и про участие журналистов в общественной жизни. В тот момент у меня загорелись глаза, я поняла, что журналист - это тот, кем я действительно хочу стать. В тот же день я сидела на собрании партии, которая решала проблему нападения бездомных собак на жителей. Я наблюдала за каждым человеком, сидящим за круглым столом, пристально их слушала и записывала каждую деталь. В тот момент у меня было желание, чтобы все люди увидели, как решаются проблемы в городе.

Многие думают, что профессия журналист легкая. Это далеко не так. В ней, как и в любой профессии, есть риски. Мир журналистики - стрессовый. Даже в мирное время они подвержены риску быть ранеными или убитыми. Журналист присутствует там, где всегда накалы страстей, где ведутся военные действия, где проводятся митинги и дебаты. А единственным оружием является ручка и блокнот. Поэтому журналисту стоит быть спокойным и аккуратным. Не вступать в конфликты и не подвергать себя опасности.

Я понимаю, что стать настоящим журналистом нелегко. Осознаю все риски и опасности. Тем не менее не хочу упускать шанса осуществить мечту, ведь от этого будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. В мире, который называют информационным, и в котором СМИ - своеобразная власть. Я верю, что и от меня будет зависеть, чтобы власть слова не была употреблена во зло. Именно поэтому я хочу стать журналистом.

Алина ЛАТЫПОВА, ученица 11-го класса ОШ № 4, Житикара