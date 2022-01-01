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Куда пойти с 16 по 22 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 мая,

12.00, 14.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

19 мая,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

17 мая,

16.00, 18.30

«Шырғалаң», С. Сматаев, Т. Теменов, драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры

19 мая,

18.30

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

23 мая,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

16 мая,

18.30

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

17 мая,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

18 мая,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

18 мая,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

19 мая,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

23 мая,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

«Орион»

(бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

17 мая,

19.00

Группа Rock-N-Rust с концертом «Зарубежный Rock VS Русский Рок». В программе лучшие песни Rammstein, «Король и Шут», «Нирвана», «Ария», Metallica, «Би-2», Bon Jovi, «Сплин» и др.