Куда пойти с 16 по 22 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 мая,
12.00, 14.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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19 мая,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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17 мая,
16.00, 18.30
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«Шырғалаң», С. Сматаев, Т. Теменов, драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры
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19 мая,
18.30
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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23 мая,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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16 мая,
18.30
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«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
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17 мая,
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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18 мая,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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18 мая,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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19 мая,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
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23 мая,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
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В течение месяца
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«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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«Орион»
(бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
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17 мая,
19.00
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Группа Rock-N-Rust с концертом «Зарубежный Rock VS Русский Рок». В программе лучшие песни Rammstein, «Король и Шут», «Нирвана», «Ария», Metallica, «Би-2», Bon Jovi, «Сплин» и др.
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