Бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы за убийство его жены Салтанат Нукеновой. Весь судебный процесс транслировали в прямом эфире. Правильно ли это? Да. Только гласность может гарантировать соблюдение закона в таком процессе.

Да. Трансляция процесса стала уроком для многих казахстанцев: и мужчин, и женщин.

Нет. Шум вокруг процесса оказывал дополнительное давление на судью и присяжных.

Нет. Такие преступления происходят каждый день. И что, все процессы теперь транслировать?

