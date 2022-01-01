Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но у нас в запасе еще есть письма от желающих принять в нем участие. Публикации историй о том, как бездомыши нашли приют будут продолжаться еще не один номер «Нашей газеты». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования и победитель получит заслуженный приз.

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту.

Первое пришло с адреса, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало.

Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. А для того, чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов.

Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 43 - Ася, Рыжик и их хозяйка Раушан АБДУЛИНА.

В детстве Ася была белой, но потом потемнела / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

Бывает так, что после смерти питомца хозяин решает больше не заводить никого, чтобы вновь не ощутить горечь потери. Но часто жизнь сама ломает барьеры, которые пытался установить человек. Об этом рассказ Раушан.

- Последняя кошка Нися у нас прожила 15 лет и умерла от рака. Мы 4 года не заводили животных и не хотели, пока однажды не забрел во двор трехмесячный котенок. Это была девочка белого окраса. Надеялись, что бродяжка уйдет туда, откуда пришла. Но уходить не собиралась, вот так прижилась у нас, теперь ей уже три года, а после стерилизации, когда стала взрослеть, окрас свой она поменяла на более темный. Назвали мы ее Ася.

«Есть сегодня будем?» / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

До нее были разные кошки, но она вовсе не похожа на них. Из всех кошек, которые у нас когда-то жили, она самая спокойная, нежная кошечка, очень любит ластиться. Не было ни разу такого, чтобы она громким мяуканьем просила еду. Уставится своим ясным взглядом типа: «Не понимаешь, что я хочу?» Или сядет перед чашкой: «Я хочу есть!», или толкает ногу в сторону кухни, знает же, куда надо идти за едой. У нее почти всегда нежное мяуканье, бывает погромче, но это очень-очень редко, когда она не выспится. Все оттенки ее настроения отражаются в глазах.

Как-то на телевизоре включили YouTube для нее. Ролики про птиц, белок, рыбок в аквариуме ей осень понравилось. Теперь после еды сядет перед телевизором и ждет фильм. Как только сядешь или приляжешь перед телевизором, она тут как тут, на тебе, готова к совместному просмотру. Вот такая наша Ася.

Ася - очень спокойная, нежная кошечка / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

А в эту зиму, в самые морозы, сын за городом, в посадках на трассе, подобрал замерзающего, обмороженного кота. Ветлечебницы за лечение запросили 25 тысяч тенге. За приемлемую цену нашли ветеринара на дому, который прооперировал и пролечил кота. После операции он быстро восстановился. Теперь это наш Рыжик, он без ушей, хвоста и кокошек. Кот приобрел вторую жизнь, ведь ему совсем немного оставалось до гибели, если бы сын случайно не обнаружил его. Вот такая драматическая история.

Рыжику пришлось ампутировать обмороженные ушки и хвост / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

Асю, как хозяйку дома, появление Рыжика не устраивало. Он характером не такой, как Ася, совсем другой. Вел себя спокойно, но как ему надо поесть, так начинает громко мяучить. Потом, глядя на Асю, стал сидеть и ждать перед тарелкой еду. Вот такая воспитательница Ася. Друзьями они не стали, но и врагами их назвать нельзя. Иногда так забавно - сядут друг перед другом, разглядывают. Бывает, играют в догонялки, но не совсем дружеские.

Рыжик за полгода освоился, начал временами лапой ударять Асю по голове, видимо, хочет установить главенство: «Я же - кот!» Хотя еду у нее не забирает, ждет, пока она поест, и после того, как свою съест, за ней доедает. Недавно Рыжик поймал мышь, так он его преподнес Асе! Она их не ест, но вот такой интересный жест с его стороны был.

После еды Ася просит зрелищ / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

А с нами Рыжик очень ласков, помнит, наверное, что мы спасли его от смерти. Благодарный кот заглядывает в глаза, обнимает лапками. В доме он просто идеальный: ходит на горшок исправно, по столам никогда не лазает.

Они бывают забавными, поднимая нам настроение. И манипулируют нами, движением, взглядом добиваясь ласки и еды. И, конечно, они все это получают, а как по-другому?

Свой трофей Рыжик преподнес Асе / Фото Раушан АБДУЛИНОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 42 Асю, Рыжика и их хозяйку Раушан Абдулину в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 18 мая, до 11.00 воскресенья, 19 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 16 мая, до 10.00 понедельника, 20 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 42 котика Симбы и его хозяйки Жанары Калымовой поступило 337 голосов.