О свалке во дворе дома № 171 по ул. Чехова сообщила «НГ» пользователь сайта Татьяна кст. Она дважды обращалась в службу iKomek, но результата так и не дождалась.

- Свалка! Когда вывезут? Крыс ждут? - возмущается наша читательница. - В третий раз уже в iKomek не отправляла, не вижу смысла. Вся надежда на газету. Свалка длиной 25-30 м и шириной 4-5 м. Подойти можно только с проезжей части. Там скоро будут не только крысы... Вокруг частный сектор!

По состоянию на 14 мая куча мусора не просто не уменьшилась, а прибавила в высоте и превратилась в гору, как корреспондент «НГ» убедился на месте.

Ул. Чехова, 171. Из ровной кучи свалка превратилась в гору / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мы также проверили свалку во дворе общежития для студентов по ул. Пушкина, 140/1, о которой писали две недели назад. Ее так и не убрали.

Ул. Пушкина, 140/1. Свалку за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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