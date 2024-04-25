Продолжаем рассказ об истории оказания медицинской помощи в Костанайской области

В этом здании с августа 1941 года по апрель 1942 года располагался эвакогоспиталь № 3597

Эта помощь может быть стационарной, поликлинической, плановой, экстренной и скорой. О том, как все начиналось, «НГ» писала в № 17 (1152) от 25.04.2024 г. В этом номере - о свидетельствах архивных документов за 20-40-е годы прошлого века.

Газета «Красная степь» от 5 июня 1923 года сообщала, что «до сих пор в 1-й Советской больнице места занимались исключительно хирургическими и терапевтическими больными, для остальных места не находилось, и они оставались без лечебной помощи. С сего дня совещанием врачей постановлено открыть при 1-й Советской больнице в помещении, занимаемом отделом Народного образования (бывшая богадельня) терапевтическое отделение на 30 коек для больных города и деревни».

С начала 20-го века граждане Кустаная и всего уезда получали медицинскую помощь в единственной областной больнице. 1 марта 1924 года постановлением горсовета областная больница (1-я Советская) была переведена на городской бюджет с переименованием в городскую больницу имени Ленина.

По сведениям заведующего Кустанайским здравотделом Мишина, число медицинских учреждений в городе на 1926 год было следующим: центральная амбулатория, баклаборатория (при ней), зубной кабинет, скорая помощь, санитария, дезинфекционная камера, больницы (две), детская больница, детизолятор, дом грудного ребенка, тубдиспансер, родильный покой, фельдшерский пункт при исправительном трудовом доме, венизолятор для взрослых, венотряд, глазной отряд.

28 августа 1930 года состоялось избирательное собрание по выборам в Кустанайский горсовет. И вот что было записано в наказе избирателей: «О больнице - чтобы не масса бегала за врачом, а чтобы врача приблизить к больным; против детсада находится вендиспансер, могут дети заразиться, убрать из центра города; убрать пивную помкомзака от школы».

Ввиду того, что областной город Кустанай совершенно не имел физиотерапевтической лечебницы, облисполком разрешил горсовету израсходовать на приспособление и оборудование здания по улице Тарана, 36 (Тауелсиздик) для физиорентгено-терапевтического кабинета 20 тыс. руб. за счет экономии по детбольницам (постановление от 17 декабря 1937 года).

3 марта 1937 года городские власти утвердили строительную площадку фасадом на ул. Павших Борцов (Шаяхметова), отступив от ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) 20 м, под роддом.

17 сентября 1938 года, учитывая, что туберкулезный детский санаторий облздрава не имел помещения, а 40 больных детей размещались в палатках, Кустанайский облисполком решил все строения бывшего дома отдыха облисполкома, находящегося на дачах «Боровое», продать облздравотделу.

В документах Кустанайского горисполкома имеется постановление от 11 ноября 1938 года «Об оказании скорой медицинской помощи». Скорая помощь оказывалась только в несчастных случаях, требующих немедленной медпомощи, кровотечениях, ожогах, отравлениях, замерзаниях, удавлениях, поражениях электротоком, огнестрельных и ножевых ранениях, газовых отравлениях, падениях с высоты, переломах, родах, внезапных сердечных припадках. Станция скорой медицинской помощи работала круглосуточно, во всех частях города. Не выезжала к заразным, психическим больным, пьяным.

В 1939 году больница им. Ленина располагала 143 койко-местами. Из бывшего родотделения организовали родильный дом на 25 коек. Из детского отделения - детскую больницу на 30 коек. Открыты: физиолечебница, второй зубной кабинет, зубопротезная мастерская, бюро скорой помощи, помощь на дому, тубдиспансер, малярийная станция, бруцеллезная станция, химическое отделение при санбаклаборатории, корьевой пункт, трахоматозная лаборатория.

Медперсонал госпиталя № 2445 после операциолного дня. 1941 г.

В ноябре 1940 года в Кустанае организовали бруцеллезную больницу со стационаром на 30 коек в помещении по ул. Тарана и Советской (Байтурсынова).

С началом Великой Отечественной войны Кустанайская область, не являясь территорией военных действий, не осталась в стороне, ее жители внесли свой вклад в победу над фашизмом. С первых месяцев войны в нашу область шли эшелоны с эвакуированными предприятиями и людьми из прифронтовых областей и огромным количеством раненых, которых необходимо было размещать в тылу. На территории области в 1941 году были сформированы эвакогоспитали № 3597, № 2445, № 3598 и № 2446, находившиеся в ведении областного отдела здравоохранения, который подчинялся управлению звакогоспиталей Наркомата здравоохранения Казахской ССР.

Под эвакогоспиталь № 3596 на 400 коек (впоследствии переименован в № 2445), сформированный в Кустанае 15 июля 1941 года, были отведены здания школы им. Крупской, школы им. Горького и роддом полезной площадью 1 435 кв. м. Начальником назначен военный врач 3-го ранга Данил Семенович Кожекин, русский, беспартийный, в 1939 году окончил Казахский государственный мединститут, до войны 3 года заведовал в Тарановском районе Валериановской участковой больницей. 24 сентября 1942 года госпиталь № 2445 был расформирован, военнослужащие переданы в распоряжение Уральского военного округа, вольнонаемный состав уволен, здания возвращены школам.

Госпиталь № 3597 на 700 коек был сформирован в Кустанае 15 июля 1941 года и располагался в зданиях роддома, пединститута и больницы им. Ленина. Начальником назначен Михаил Федорович Мокроусов. 15 февраля 1942 года госпиталь был расформирован и передислоцирован на запад. Помещения, занимаемые военным госпиталем (роддом и пединститут) передали заводу № 507а. Здание больницы им. Ленина переоборудовано для обслуживания гражданского населения. Эвакогоспиталь № 3597 обслуживал действующую армию до до 7 февраля 1946 года и находился в г. Арневальде (Восточная Пруссия).

Здание спецкомендатуры № 7 по ул. Пушкина, 33. В военные годы здесь размещался госпиталь № 2446

В здании бывшего ремесленного училища № 17 по ул. Гагарина, 68 (Назарбаева) в октябре 1941 года был сформирован эвакогоспиталь № 3598 на 200 коек. Начальником госпиталя назначена военврач 3-го ранга Екатерина Ивановна Дальян, окончившая Симферопольский мединститут, до войны она заведовала в Тарановском районе Викторовской участковой больницей. В сентябре 1942 года госпиталь был расформирован, военнослужащие переданы в распоряжение УралВО. На здании находится мемориальная доска с указанием фамилий бойцов, умерших от ран в госпиталях города. Все они похоронены в парке Победы Кустаная.

К сожалению, сведения о госпитале № 2446 отсутствуют, а мемориальная доска в память о госпитале установлена по адресу ул. Пушкина, 33 (рядом с поликлиникой УВД). С 1939 года это здание занимал учительский институт.

В ноябре 1941 года в Кустанае начало действовать отделение инвалидного дома для военного контингента инвалидов Великой Отечественной войны.

В конце декабря 1941 года городскую больницу им. Ленина разместили в более приспособленном помещении роддома № 2. Хирургическое отделение - в бывшем здании бруцеллезной больницы, терапевтическое, гнойно-хирургическое и инфекционное отделения оставили в старом здании. Эвакогоспиталю № 2 дополнительно выделили бывшее помещение школы им. 20 лет Октября для размещения раненых.

В 1942 году 8 100 польских граждан, проживающих в Кустанае, обслуживал врач по внутренним болезням.

С 8 сентября 1948 года в Кустанае начала работать круглосуточная городская аптека.

Мадсестры и пациенты больницы им. Ленина. Военные годы