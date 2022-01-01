По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 765 вызовов, из них 1 670 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 455;

- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 26 человек, 21 человек доставлен в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 570 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 385 человек, из них поместили 331: 283 мужчины и 48 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- произошли 89 происшествий, в том числе: 1 - пожар природного характера, 14 пожаров в жилом (частном), секторе, 2 пожара на автомобильном транспорте, 1 пожар в этажных домах, 1 пожар в складских помещениях, 1 пожар в садовом обществе, 3 пожара на прочих объектах, 50 случаев горения, 16 аварийно-спасательных работ. Причинами возникновения пожаров стали: 7 фактов - нарушения правил пожарной безопасности, 6 фактов - короткое замыкание, 4 факта - причина пожара устанавливается, 3 факта - неосторожное обращение с огнем, 1 факт - детская шалость, 1 факт - самовозгорание угля;

- в областной центр крови обратились 172 человека, 135 из них стали донорами.