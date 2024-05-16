В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.

Академики за отмену

Юрий Бондаренко: «Я и сам оказался тогда среди ослепленных и оглушенных» / Фото из архива «НГ»

И надо же, именно сейчас среди груды своих бумаг и конспектов я нашел маленькую, но совершенно замечательную газетную вырезку «Экзамен по догматике». Вырезку из «Известий», датированную, судя по записи, сделанной от руки, 15 ноября 1991 года (№ 272, с. 10).

Авторы статьи обрушиваются на кандидатский экзамен по философии для тех, кто стремится к защите кандидатских диссертаций, а по сути, и не только на него. Авторы по-своему логичны. Логика их такова: «Вначале это был экзамен по диалектическому и историческому материализму, затем он был трансформирован в историю философии. Однако и прежде, и теперь предмет этот носил и продолжает носить весьма догматический характер. По своему замыслу это нечто вроде идеологической присяги, после которой молодому ученому только и могут открыться врата науки. Мы знаем, что для ряда талантливых исследователей экзамен по философии оказывался непреодолимым препятствием в дальнейшей научной работе, ибо неудовлетворительная оценка на этом экзамене закрывала возможность защитить диссертацию. Знаем мы и то, что кафедры философии оказались отнюдь не школой просвещения, а скорее наоборот - тормозом в развитии самостоятельной мысли, на долгое время отвлекающим молодых ученых от подлинной науки».

Замечания в огромной мере справедливые. Но каков же вывод? А он таков: «Мы предлагаем упразднить экзамен по философии из кандидатского экзамена. Что же касается специальных кафедр философии, то их, на наш взгляд, необходимо распустить и перепрофилировать, чтобы дать возможность успешно трудиться тем преподавателям, кто способен вести плодотворную учебную и научную работу в других звеньях народного образования и гуманитарной науки».

Вдумаемся. Отменить тот или иной экзамен на таком-то этапе - вопрос относительно частный. Но призыв к роспуску специальных кафедр философии по духу своему мне напомнил ставшие хрестоматийными строчки-лозунги: «Во имя нашего завтра разрушим музеи, сожжем Рафаэля, растопчем искусства цветы!» Строчки начала прошлого столетия с его завихрениями и в головах, и в жизнях миллионов людей, втягиваемых в революционные события.

Но тогда и звания тех, кто призывал к очередному очищению от утратившего практическую значимость хлама истории, были иными. А в начале девяностых, когда огромная страна уже билась в конвульсиях?

Попробуйте угадать, кто мог быть авторами заметки? Не знаю, как вы, а я бы, скорее всего, не угадал. Призыв распустить специальные кафедры философии прозвучал из уст двух академиков: Д. Лихачева и А. Фурсенко. Дмитрий Сергеевич Лихачев - эталонная совесть нации - и вдруг с таким призывом? Так, может быть, уместно прислушаться и сразу же засучив рукава приступить к роспуску и перепрофилированию кафедр философии?

Вполне понятно, что сама жизнь требовала что-то менять - «перепрофилировать». Научный коммунизм уступал место культурологии, уходила в миры архивов «История КПСС». Научный атеизм трансформировался в более гибкое религиоведение…

Но это фрагменты куда большего целого. А целое - проблема практической значимости и свободной мысли. Проблема, которая особенно остро встает в период исторических ломок.

Что реально значимо, а без чего можно и даже нужно обойтись? Ведь и в самом деле ни Рафаэлем, ни музеями людей не накормишь. А уж всякие там Канты, Гегели, Марксы, Фуко и вовсе забивают головы всякой всячиной, которая, как громоздкая старая мебель в тесной квартирке, только мешает развернуться свободной, практически ориентированной мысли.

Но вот ведь что знаменательно. Уважаемые академики, как и миллионы их сограждан, не исключая во многом и меня самого, попали в капканы на дорогах «свободной» и «гуманистически ориентированной» мысли.

О том, насколько эти капканы были и типичны, и при этом на удивление мало заметны, наглядно свидетельствует начатая еще в 1989 году на страницах журнала «Философские науки» дискуссия на тему «Наука ли философия?». Мне тогда посчастливилось тоже участвовать в ней. И что бросалось в глаза: участники сплошь и рядом подменяли предмет обсуждения. Звучало слово «философия», а подразумевалась «марксистская философия». Но это же все равно, как, не приемля брюки или джинсы определенного покроя и такой-то фирмы, утверждать, что брюки как таковые - устаревшая часть одежды.

В том же капкане оказались и наши академики, которые магнетизмом своего авторитета стали тянуть туда и других. Действительно, болезненные и насущные вопросы, связанные с качеством преподавания философии, они подменили вопросом о необходимости специальных кафедр. Вместо того чтобы побудить нас размышлять, какие специалисты в области философских дисциплин должны соответствовать духу времени, уважаемые академики стали утверждать, что специалисты в этой, ставшей заповедником догматизма сфере, вообще не нужны.

Удар по школе мысли

Но так ли? Философия, помимо всего прочего, как и математика, физика, шахматы, интеллектуальные игры в целом, - это школа мысли. В своем идеале она учит смотреть на вещи, явления, себя самих в связи с другими явлениями и в развитии. К тому же, в отличие от шахмат, она не только тренирует мысль и направляет нас на поиски смыслов того, что происходит и что делаем мы сами.

Но о какой свободной мысли можно говорить, если мы считаем ненужной школу? Ведь для того чтобы мыслить свободно, надо сначала учиться просто мыслить. Иначе за собственное раскрепощенное мышление мы будем принимать убогие и фальсифицированные товары торговцев псевдоистинами.

Не говоря уже о том, что и сугубо практическая значимость - штуковина не такая уж самоочевидная. Она зависит от конкретных обстоятельств. Как та же шагистика. В эпохи, когда пехота действовала фалангой, а затем определенным строем, включая каре, отработка взаимодействия марширующих имела жизненно важное значение: нарушение боевых порядков могло оказаться гибельным. Сейчас шагистика свое значение уже утрачивает.

То же самое и с зубрежкой. Где-то она была и остается необходимой. Например, надо знать назубок таблицу умножения, и не только ее. Но, конечно же, собственная и при этом тренированная мысль значимее зубрежки. Да и «догмы» периодически оказываются затянутыми в водовороты сомнений.

Но многие беды наших, особенно последних десятилетий именно в том, что, обрушиваясь на нечто, казалось бы, замшелое и частное, наши СМИ, «лидеры общественного мнения», включая людей с чистой совестью и самыми благими намерениями, де-факто стали, словно ритмично раскачиваемыми таранами, бить по самим школам мысли.

И тут мы выходим далеко за пределы полемики о том, нужны ли конкретные кафедры философии. Ведь продемонстрированная здесь подмена понятий и предметов обсуждения использовалась и продолжает использоваться и в иных сферах.

Вспомните перестройку. Я и сам при всех своих годах погружения в философию истории (причем мировую) оказался тогда среди ослепленных и оглушенных. А что нас ослепляло и оглушало? Игра, зачастую шулерская, но временами искренняя (ох уж эта простота, что хуже воровства!) с подменой образов и понятий. Критика пороков и слабых мест того общества, в котором мы жили, искусно переводилась в критику государства, а критика государства - в отвержение «империи» во имя свободы, прав человека и сбережения человеческого потенциала. Это же подводило к мысли об узах единой Родины. Много было едкого и точного в той критике. И сам я на несколько лет оказался в ее плену.

Но, как и в случае с философией, действовала подмена: проблемы общества выдавались за проблемы именно советского общества и имперскости. Нас убеждали, что стоит только избавиться от одного, другого, третьего и заменить это «демократией», «частной собственностью», «рынком», и наконец на всем постсоветском пространстве будут распахнуты врата к земному раю.

Однако итоги оказались иными. Причем драматичными не только для бывшего СССР. Судьбы Ливии, Ирака, трагедии разлома Югославии тому примеры…

И не случайно. Подмена понятий, игры с образами и эмоциями - это игры с динамитом. В их числе и игры с «практически бесполезным» - таким, как, скажем, и искусство, и философия. Перефразируя известное, хотелось бы сказать: если философию гнать в дверь, то она будет возвращаться в окно. Ведь один из главнейших ее вопросов: «Как жить?» И чем суматошнее и неустойчивее время, тем настоятельнее будет вставать этот вопрос перед миллионами.

Но при упразднении и «ужатии» школ мысли влазящая через окно философия будет уже эффектно наряженной философией торговцев, вместо того чтобы соразмышлять с вами о ваших насущных проблемах, которые неотделимы от проблем мира, в котором мы живем, вам будут подсовывать красочные псевдотовары «как разбогатеть», «как стать стервой» или что-то вроде «секса для чайников».

Автор - кандидат философских наук