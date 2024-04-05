История городского водопровода, в которой есть место и бане, и пожарной службе

Такие водонапорные башни в 1913 году были построены на каждой станции железной дороги Кустанай - Троицк / Фото Ксении РЕБИК

Уж как мы сегодня сердимся, когда летом, а то и зимой отключают то горячую, то холодную воду! А ведь не так уж давно в домах у кустанайцев и вовсе никакой воды не было. Валенки, ведра, коромысла - и вперед, на речку. Отправимся в путешествие по первым колодцам, скважинам, колонкам и баням Кустаная.

Побор за доступ к реке

Где мылись и стирали белье первые кустанайцы? Да по старинке, по-простому - в речке.

Когда город только еще появился в 1879 году, река Тобол была широкая и чистая. Вот как рапортовал Николаевский уездный начальник А. Сипайлов из Троицка (уездное начальство Кустаная в то время руководило из Троицка) военному губернатору Тургайской области А. Константиновичу: «Особенными бедствиями угрожают поселянам чрезмерные заносы их жилищ снегом, чему особенно способствует условие начального заселения города не сплошными рядами домов, а по жеребьевочному порядку раздачи мест, на значительную половину коих не явилось еще владельцев, и что ближайшими последствиями снеговых заносов явились дома, особенно отдаленных от реки концах города».

Местные власти умудрялись брать денежные поборы за допуск поселенцев на ближайшие к реке свободные места взамен доставшихся по жребию в отдаленных кварталах. Улиц, конечно, не было. Жилье на левом берегу стояло вперемешку с кучами соломы и кизяка. Жилье - или землянки, или кубические березовые срубы, или такой же формы избы из земляного кирпича. Все это было неуклюже, коряво и нескладно. Из лесных материалов по большей части построены только хлебные амбары, а жилищами даже у богатых в большинстве случаев служили землянки, наполовину врытые в землю.

Николаевский уездный врач исследовал качество употребляемой в пищу воды, взятой из прорубей в 1884 году, отмечал, что за неимением необходимых веществ и приборов для исследования, но по наружному виду и вкусу она не представляла собой видимо резких изменений. Однако течение реки вследствие запруды ее плотиной, устроенной при мукомольной мельнице Сидорова (впоследствии в аренде у Ивана Архипова) значительно уменьшилось. Вода, поднявшись, затопила частично прилегающий к поселению берег и находившиеся на нем огороды, для удобрения которых употребляли навоз, а также нечистоты, вывозимые жителями из города на берег. Отчего порча воды летом была неминуема. Врач обратился к Тургайскому областному правлению с предложением очистить прилегающий к городу берег и запретить сваливание нечистот на берег, а вывозить их в отведенное за городом место.

Воду в дома носили на коромыслах. Появился водовозный промысел. Стать водовозом мог любой горожанин, соблюдая «санитарные нормы»: быть опрятно и чисто одетым, носить фартук. Набирать воду в реке позволялось только в специально отведенных местах. А еще чистую воду набирали из родников и ключей.

В 1895 году в Кустанае построили водохранительный резервуар и деревянный мост на реке Тобол.

В последнее десятилетие 19-го века в городе появился каменный колодец. А водонапорные башни были построены в начале 20-го века на каждой станции железной дороги Кустанай - Троицк. Водопровод здесь появился лишь в 1914 году и только для обслуживания железной дороги.

Мандат Кустанайского губземотдела на поиск водных источников, выданный буровому мастеру А. М. Давыдову

Есть общая, есть и номера

Первая городская баня открылась в Кустанае в 1905 году, об этом свидетельствует технический паспорт на кирпичное строение общей пл. 1 054,4 кв. м по ул. Байтурсынова, 1, ранее носившей название улицы Соборной. В архивных документах упоминается о наличии частных торговых бань: торговой бани Матвея Агибалова и бани частного владельца Ряплова, расположенной за логом.

Из документов известно, что в 1928 году городская баня долго бездействовала из-за ремонта. Когда же она работала, в ней действовали 7 отдельных и один общий номер, которые пропускали до 300 человек в день. В последующее десятилетие единственную общественную горбаню ежегодно переоборудовали и достраивали, установили в ней резервный паровой котел.

В 1939 году в работе бани были выявлены существенные недостатки: отсутствие электрического света, перебои с водой. В то время на месте нынешней котельной стояли огромные деревянные бочки с холодной водой, привозил их кучер на лошади с реки Тобол. Штат бани был таким: заведующий, бухгалтер, 3 кассира, 1 завхоз-кладовщик, 3 сторожа, 4 кочегара, 3 машиниста, 1 механик, 9 уборщиц и 6 швейцаров, 1 конюх.

Работала горбаня с 6 часов утра до 10 часов вечера ежедневно, без выходных. Цена взрослого билета в общее отделение составляла 60 коп., для пенсионеров и студентов - 50 коп., детей до 5 лет пропускали бесплатно. Время для помывки в номерах и общем отделении - 1 час. В баню не допускались больные с кожными заболеваниями и граждане в нетрезвом виде. Пропускная способность составляла 105 мест, из которых 100 являлись общими, а 5 мест отданы под номера. 2 номера были с ваннами, 3 - без ванны.

В 1940 году при горбане были оборудованы дезкамеры и душевая. Утвердили новые тарифы: в номера - 2 руб. 50 коп., в общее отделение - 75 коп. в час.

С января 1942 года горисполком утвердил новые тарифы на помывку в общее отделение: для гражданского населения - 1 руб., для воинских частей - 35 коп., для детей до 8 лет - бесплатно. Летом баня не работала 3 месяца из-за отсутствия топлива. В целях предупреждения эпидемии горэлектростанция выделила 1,5 т нефти из полученного наряда на август. Для профилактики эпидемических заболеваний было запрещено предоставлять номера для мужчины и женщины одновременно. Авиашколе пилотов разрешено было пользоваться баней 5 дней в месяц.

К подведению водопровода в горбаню приступили только в1956 году.

На пожар - из бочки, в дом - из колонки

В 1921 году пожарная команда была представлена так: 14 дежурных лошадей всегда наготове, 8 бочек с водой и все остальное. В приказе отдела управления Кустанайского райисполкома от 20 августа 1921 года пояснялось: «При возникновении пожара в городе все граждане, члены профсоюзов, учреждений и воинской части по первому сигналу пожарной дружины являются на место пожара, доставив все имеющиеся у них бочки и лошадей в помощь пожарной команде».

Пожарная дружина Кустаная. 1928 г.

В марте 1928 года власти утвердили смету на строительство плотины на р. Тобол и оборудование выездов на берегу по ул. Ленина и Тарана. В 1930 году власти организовали обоз для подвозки питьевой воды населению.

В 1939 году Алма-Атинское управление гидромедслужбы и Кустанайская гидрологическая станция проводили важное мероприятие по изучению режима р. Тобол в целях обслуживания сельского хозяйства, промышленности и обороны страны. По течению реки, ниже плотины, горисполком запретил частным гражданам рыболовство любыми снастями, купание, стирку белья, гуртовой перегон скота и водопой.

В конце 1941 года завершилось шестилетнее строительство Дома Советов (нынешний КРУ) без водопровода и канализации. Комиссия приняла его таким. В 1942 году для удовлетворения потребности завода 507-а в воде заканчивалось строительство плотины и разветвленной сети водопровода и канализации.

До постройки железобетонного моста (в 1957 году была пущена одна ветка моста) через Тобол действовала переправа паромами и лодками во время паводка. Построили и малый деревянный мост. Ставки на переправе были такими: 1 человек - 30 коп. без багажа; 1 чел. - 60 коп. с багажом; одноконная подвода - 1руб. 50 коп.; пароконная - 2 руб.; легковая машина - 4 руб.; трактор ЧТЗ - 15 руб.; переправа на лодках: 1 чел. без багажа - 30 коп.; 1 чел. с багажом - 60 коп.

Горожане брали воду из водоразборных колонок.

К 5 июня 1957 года завершилось строительство водопровода по ул. 1 Мая, Павлова. 17 декабря 1958 года принят в эксплуатацию водопровод по ул. Амангельды от ул. Летунова до ул. Чкалова (Каирбекова).

В 1959 году Совмин Казахской ССР возложил на трест «Казсантехстрой» на правах генерального подрядчика обязанность осуществлять комплексное строительство водопровода и канализации в Кустанае на сумму 4,47 млн руб.

Городское руководство в июне 1960 года установило места для массового купания: в 300 м от плотины вверх по течению; на реке Тобол ниже железобетонного моста, в створе ул. Площадь Революции и ул. Амангельды. Водно-спасательную станцию и городской комитет ДОСААФ обязали установить контроль и дежурство спасательной команды в местах купания и в трехдневный срок обследовать дно в районе купания.

В мае 1960 года была пущена первая очередь горводопровода. В ноябре в связи с окончанием первой очереди городской канализации и строительством водопровода, базирующихся на двух артескважинах, окончанием строительства насосной 2-го подъема, горисполком обратился в Совет министров с просьбой о создании управления «Горводоканал» в Кустанае.

В 1962 году в Кустанае действовал горводопровод протяженностью 21 км, работали 4 бани с пропускной способностью 245 человек в час.

Празднование 100-летия Костаная. Здание облисполкома. 1979 г.