Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 37 - кот Василий и его хозяйка Людмила ЗУБКОВА.

Василий совершенно доволен своей нынешней жизнью / Фото Людмилы ЗУБКОВОЙ

По-разному бесприютные хвостики попадают в дома, где обретают любовь и защиту. Часто встреча человека с будущим питомцем случается при помощи добрых посредников - волонтеров, которые берут на себя тяжелую ношу: спасение и устройство животных, попавших в беду. Благодаря волонтерам ОО «Надежда Плюс kst» своего любимца нашла и Людмила Зубкова, правда, не с первой попытки. Впрочем, об этом лучше расскажет сама участница нашего конкурса.

- Хочу рассказать вам про нашего кота Василия, который когда-то был просто брошенным, побитым Котей…

В начале 2019 года на страничке @hope_kst (аккаунт ОО «Надежда Плюс kst» в «Инстаграме» - «НГ») мы увидели его - чудесного полуторагодовалого котика, который сразу запал в душу. Мы сразу в него влюбились! Волонтеры пристраивали красавчика в добрые руки. В нашем доме всегда были животные, и на тот момент, когда мы увидели Котю, у нас тоже уже был наш кот Семен. Семену был год, он привык барствовать, единолично получая всю любовь и заботу.

Теперь Вася не боится, что его могут побить / Фото Людмилы ЗУБКОВОЙ

Вообще, раньше мы не рисковали заводить несколько котов в квартире, но после того, как увидели нашего бедняжку, решили изменить собственные правила.

Я попросила внучку связаться с Александрой Лебединской и сказать, что мы рады стать хозяевами котика. Но для нас новости были не очень хорошие: Котя, который так запал нам в душу, уже обрел себе хозяйку…

Вроде бы и хорошо, что котика взяли, но на душе почему-то было неспокойно. Через пару недель внучка решила позвонить еще раз, на всякий случай, и уточнить, не вернули ли кота. Как оказалось, интуиция не подвела - нашего котика вернули. Люди так поступили из-за того, что у Коти были проблемы со здоровьем, а если точнее - с желудочно-кишечным трактом.

Нас не пугали никакие проблемы, и мы тут же попросили привезти его к нам. Так Котя обрел дом, где его назвали Василием. Полгода мы его лечили, налаживали работу ЖКТ, теперь можно с уверенностью сказать, что все проблемы со здоровьем у Василия давно в прошлом.

Кстати, Семен его принял замечательно, не таким уж он был эгоистом, как мы опасались. Всего пара дней ушла у Семы на то, чтобы привыкнуть к новому члену семьи, и теперь они друзья не разлей вода. Наверное, еще и потому, что Василий и Семен - почти ровесники, да и с хорошими характерами им было легко сойтись.

Василий и Семен сдружились буквально за два дня / Фото Людмилы ЗУБКОВОЙ

До того, как попасть к нам, Василий жил у людей, которые его били. Это понятно по его поведению. Долго еще он боялся любого поднятия руки. А если видел, что поднимаешь в руке полотенце, в страхе убегал. Такая же реакция была и когда кто-то из нас брал в руки пакет: убегал и прятался. А еще у него очень мало передних зубов для такого молодого кота. Этот факт наводит на очень нехорошие мысли о прежних хозяевах.

Но теперь наш Вася замечательно живет, радуется жизни и дарит много радости нам.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 37 кота Василия и его хозяйки Людмилы Зубковой в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 апреля, до 11.00 воскресенья, 7 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 4 апреля, до 10.00 понедельника, 8 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 36 кота Барсика и его хозяйки Жанели Аширбековой поступило 931 голос.