Куда пойти с 4 по 10 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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6 апреля,
12.00
|
«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка
|
7 апреля,
12.00
|
«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
4 апреля,
12.00
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«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
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6 апреля,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
|
7 апреля,
18.30
|
«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы
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10, 11 апреля,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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5 апреля,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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6 апреля,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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6 апреля,
17.00
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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7 апреля,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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7 апреля,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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11 апреля,
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова
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В течение месяца
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«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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5 апреля,
18.30
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Tynda Music. Рок-концерт.
Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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4 апреля,
15.00
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Открытие выставки работ костанайского художника Нины Олексюк «Зеленое солнце»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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6 апреля,
18.00
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Рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри». Новая версия единственного в России рок-мюзикла о Фредди Меркьюри. Живой звук, любимые хиты. Потрясающий сюжет. Фантастическое световое шоу. Суперсовременный шоу-балет Freddie Stars. 17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении
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«Орион» (бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
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4 апреля,
19.00
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Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю солей. В шоу используется инновационное покрытие из синтетического льда, которое позволяет любой концертный зал преобразить в ледовую арену, на которой фигуристы катаются на настоящих коньках.
Дети до 5 лет - бесплатно без предоставления места
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