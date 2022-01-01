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Куда пойти с 4 по 10 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

6 апреля,

12.00

«Берегись автомобиля!», М. Непряхин, интерактивная сказка

7 апреля,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

4 апреля,

12.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

 

6 апреля,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

 

7 апреля,

18.30

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы

10, 11 апреля,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

5 апреля,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

6 апреля,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

6 апреля,

17.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

7 апреля,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

7 апреля,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

11 апреля,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

5 апреля,

18.30

Tynda Music. Рок-концерт.

Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

4 апреля,

15.00

Открытие выставки работ костанайского художника Нины Олексюк «Зеленое солнце»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

6 апреля,

18.00

Рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри». Новая версия единственного в России рок-мюзикла о Фредди Меркьюри. Живой звук, любимые хиты. Потрясающий сюжет. Фантастическое световое шоу. Суперсовременный шоу-балет Freddie Stars. 17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении

«Орион» (бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

4 апреля,

19.00

Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю солей. В шоу используется инновационное покрытие из синтетического льда, которое позволяет любой концертный зал преобразить в ледовую арену, на которой фигуристы катаются на настоящих коньках.

Дети до 5 лет - бесплатно без предоставления места

 

 