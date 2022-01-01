Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю солей. В шоу используется инновационное покрытие из синтетического льда, которое позволяет любой концертный зал преобразить в ледовую арену, на которой фигуристы катаются на настоящих коньках.

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