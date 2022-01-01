В Костанае инвесторы столкнулись с тем, что не могут строить свои объекты там, где нет ПДП

Ерлан Гутов: «Нужен алгоритм для инвесторов, как им действовать теперь» / Фото Галины КАТКОВОЙ

На район, где расположены крупные производства, в том числе АО «АгромашХолдинг», проекта детальной планировки нет. Вчера там можно было ставить новые цеха и заводы, а теперь нельзя. Что делать дальше, обсудили 2 апреля в палате предпринимателей.

Не только для жилья

Проблема, конечно, не новая. Первыми более года назад с ней столкнулись строительные компании, которые возводят в Костанае жилье. Обычно отдел архитектуры акимата выдавал им архитектурно-планировочные задания на основании функционального зонирования генерального плана застройки. И никто в этом нарушений не усматривал, ведь генплан до того, как был утвержден в 2020 году, прошел длительную экспертизу.

А потом Комитет по делам строительства по-новому перечитал действующее законодательство. И потребовал в целях упорядочения застройки, соответствия инфраструктуры ее плотности никому не выдавать АПЗ без наличия разработанных проектов детальной планировки. При этом, даже если фирма ставит одну многоэтажку, она должна предварительно разработать ПДП на территорию не менее 10 га. Заказать проекты детальной планировки могут как частные организации, так и местные исполнительные органы. Дело это дорогое и длительное. Например, разработка ПДП на участок площадью 150 га (в границах улиц Л. Беды, Павлова, Абая и Триатлон-парка) стоит около 20 млн тенге. Без экспертизы.

Суд решил

Сегодня в Костанае разработаны и утверждены проекты детальной планировки для 21 участка городской территории, подавляющее их большинство - в зонах жилой застройки. Работа эта велась параллельно с ходом судебного процесса: отдел архитектуры Костаная по вопросу выдачи исходных документов спорил с Комитетом по делам строительства. Первые две инстанции поддержали позицию акимата, а вот Верховный суд 12 марта 2024 года встал на сторону КДС. И вывод из этого решения на практике таков: отдел архитектуры должен отказать предпринимателям в выдаче АПЗ на том основании, что на участки планируемого строительства отсутствуют проекты детальной планировки.

Ерлан Гутов: «Нужен алгоритм для инвесторов, как им действовать теперь» / Фото Галины КАТКОВОЙ

- АО «АгромашХолдинг» оказалось в такой ситуации и уже дважды обращалось в прокуратуру Костаная, считая, что столкнулось с барьером в реализации своих прав. Просят либо изыскать возможность и выдать им АПЗ на строительство объекта, либо дать точный алгоритм, как им теперь действовать, чтобы реализовать свой проект, - обрисовал положение вещей представитель прокуратуры Ерлан ГУТОВ.

Позиция прокуратуры основана на том, что выдача АПЗ - это государственная услуга. Если на сегодняшний день отдел архитектуры отказывает бизнесу со ссылкой на отсутствие ПДП, пусть местная власть обеспечивает разработку проекта.

- В тех же правилах оказания госуслуги регламентировано: если земельный участок для строительства соответствует целевому назначению, то отказ недопустим, - добавил Гутов. - Налицо противоречие. Хотим выяснить видение разрешения ситуации государственным органом.

- Есть постановление кассационной коллегии Верховного суда о том, что без наличия ПДП выдача исходных материалов не допускается, - ответила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА, - то есть необходимо разрабатывать градостроительные проекты.

Гулсара Курмангалиева: «Акимат города с этой проблемой дошел до Верховного суда» / Фото Галины КАТКОВОЙ

До 6-8 месяцев

В ходе обсуждения выяснилось, что разрабатывать можно все-таки не ПДП, а проекты застройки. Разница в том, что обойдутся бизнесу они несколько дешевле, так как могут быть разработаны на меньшую территорию. Но все остальные процедуры согласования, проведения общественных слушаний - те же самые и занимают много времени. От 6 до 8 месяцев.

- Там же все-таки промышленная зона. Насколько действительно важно проводить общественные слушания с жителями? - спросил Гутов. - Я понимаю еще целесообразность извещать о строительстве соседние предприятия, интересы которых могут быть затронуты. А население... В этой части нельзя ли рассмотреть вопрос о сокращении процедуры?

- Нет. Есть правила разработки и согласования градостроительных проектов, есть закон, - ответила руководитель отдела архитектуры, - все стадии необходимо пройти независимо от функционального зонирования территории.

Исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА напомнила, что с января этого года и ПДП, и проекты застройки должны проходить обязательную государственную экспертизу. Это может еще удлинить сроки их утверждения. Викулова назвала ситуацию тупиковой, однако отметила, что правоприменительная практика, несмотря на позицию КДС, в регионах страны все-таки разная. Предложила более детально ее изучить.

Ерлан Гутов еще раз сформулировал позицию прокуратуры: отсутствие ПДП на основную часть города - это не проблема инвесторов, а проблема акимата, пусть ее и решает.

Акимат решает в пределах возможностей бюджета. Сейчас в Костанае разрабатывается 6 градостроительных проектов. Заказаны они не только акиматом, но и юридическими и физическими лицами. Из шести напрямую инвесторов касается один, связанный с расширением индустриальной зоны. Разработка ПДП ради какого-то одного предприятия нецелесообразна, говорилось на встрече в палате предпринимателей.