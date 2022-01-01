По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 45 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 68 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 79 новорожденных: 40 девочек и 39 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Эмилия, Жасмин, Виталина, Майа, Валерия, Диана, Ангелина, Амелия, Зара, Радмила, Әбілмансур, Самрат, Теодор, Арсений, Святослав, Арно, Григорий. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;

- умерли 60 человек: 28 женщин и 32 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 282 вызова, из них 1 253 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 303;

- поступили 11 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 14 человек,10 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 300 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 294 человека, из них поместили 256: 235 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 322 человека, 259 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- зарегистрировано 1 ДТП, пострадавших нет;

- выявлено 644 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.