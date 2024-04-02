О большой свалке во дворе дома № 85 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда СЕМЕНОВА.

- Всегда был приличный двор, много контейнеров, еще один - для сбора бутылок и плюс - экоуголок, - рассказала она. - Не так давно два контейнера исчезли, а вместо них появилась огромная свалка! На двор просто страшно смотреть. Куча картонных коробок теперь выше контейнеров.

Возмущения женщины оказались обоснованными. Все, что она описывала, мы увидели в этом дворе.

Ул. Амангельды, 85. Место рядом с детской площадкой превращается в свалку / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку по ул. Амангельды, 72, о которой мы писали две недели назад, убрали, но не полностью. С одной стороны контейнеров там тоже были картонные коробки, их теперь нет, но куча срезанных веток так и лежит с другой стороны.

Ул. Амангельды, 72. Свалку с одной стороны убрали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…с другой - остались ветки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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