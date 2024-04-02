О небольшом оголенном участке трубы во дворе дома № 91 по ул. Дулатова сообщила «НГ» жительница Костаная Жулдыз ХАСЕНОВА. Она живет недалеко от этого дома и часто ходит в магазин через двор.

- В доме по ул. Дулатова с торца находится отдел культуры акимата Костаная, а прямо напротив этого дома - открытый участок трубы, - пояснила читательница. - Не скажу, что очень большой, но все равно хочется, чтобы тепло сохранялось, да и эстетика тоже.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели открытый участок трубы. Труба уходит в землю и на изгибе нет жестяной изоляции.

Небольшой участок трубы открыт рядом с отделом культуры / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 87 по ул. Амангельды, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК изолировали с двух сторон.

Ул. Амангельды, 87. Теплотрассу справа изолировали материалом... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а слева закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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