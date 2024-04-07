В Костанае власти предлагают разработать комплексную противопаводковую программу

Из района Костанай-2 вывезли 124 тыс. кубометров снега. И все равно дома подтапливало Фото Георгия ГОВОРОВА

В противопаводковой борьбе акимат областного центра в начале недели позволил себе на короткое время перевести дыхание. Только для того, чтобы подвести промежуточные итоги и констатировать: пока подтоплений меньше, чем можно было ожидать с учетом количества осенне-зимних осадков. Пока, потому что до сих пор противостояли преимущественно талым водам: с полей, с засыпанных снегом дачных улиц, так и не почищенных полностью проулков и городских дворов.

А впереди на повестке дня - таяние льда на реках, в том числе сопредельного государства.

Сохраняется угроза подтопления Колесных рядов. Речь об этом шла на аппаратном совещании 1 апреля. Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ доложил, что оперативный штаб взаимодействует с филиалами РГП «Казгидромет» и «Казводхоз», получая от них информацию об уровне воды в реке Тобол и наполняемости Амангельдинского водохранилища. Колесные ряды - один из старых районов. Расположенный близко к реке, он часто затапливается в пору весеннего половодья.

- Здесь имеется угроза подтопления 88 домов, в которых проживает 281 человек, водами реки Тобол и талыми водами по логу Абиль-сай: по улицам Пионерской, Красный Кузнец, Тобольской, Юный Боец, Дачной, - сказал Исмагулов. - Учитывая текущую ситуацию и прогнозы погоды, а также возможное увеличение сброса воды с Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ, есть вероятность в проведении эвакуации жителей вышеуказанных домов.

- Город не поплыл. А мог бы... 725 тыс. кубометров снега на эту дату вывезли, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - 124 тысячи только со второго Костаная. Когда мы субботники объявляли по вывозу снега кому-то было смешно. Жизнь показала, что мера была своевременной. Спасибо бизнесу, что участвовали. В Костанае-2 около 300 домов с риском подтопления. 73 всего подтопило. Представляете, сколько нужно было сил, средств, чтобы не допустить более масштабных проблем, чтобы все это в город к тому же не хлынуло. Там развернули противопаводковый штаб. Дополнительно выделяли бюджетные деньги, 120 млн тенге. Мы дофинансировали подрядчиков по вывозу снега.

В день совещания аким говорил о том, что на втором Костанае из части домов откачивают грунтовые воды, примерно по 20 адресам приходится для этого постоянно возвращаться. Как не вспомнить зимние потопы у жителей улицы Спартака. Тогда причины подтоплений так найти и не удалось. Весна дело только усугубила. В день верстки этого материала именно с улицы Спартака в редакцию позвонил человек. Сказал, что не может дождаться откачивающей машины, противопаводковый штаб у них сняли, а вода в дом прибывает.

28 марта жители Костаная-2 жаловались акиму, что долго не приезжают откачивающие машины Фото Георгия ГОВОРОВА

Власти Костаная предлагают на будущее разработать и реализовать комплексную противопаводковую программу. Одно из предложений провести гидрологические и геодезические исследования в таких районах, как Костанай-2, дачи «Текстильщик». Их тоже традиционно затапливает, а там сегодня круглый год живет около 300 семей. Вообще-то, напомнили в акимате, это зона жилой застройки. Но, когда город туда дойдет, в каком виде будет существовать этот район - вопрос. Но он будет и его надо обезопасить от весеннего половодья. Сейчас водоотводный канал вокруг дач замусорен, частично засыпан, на нем даже построены домики.

В этом году, с 27 по 29 марта, из 30 дачных участков в «Текстильщике», обычно подверженных подтоплению, вода залила 14. Пришла с полей. Скопилась на участке железнодорожных путей, хлынула на дачи,

- Будем разрабатывать ПСД с привлечением гидрологов, геодезистов, - поделился планами аким города, - делать капитальное водоотведение с учетом естественного хода талых вод. Будем расчищать русло, бетонировать. И домики, скорее всего, убирать. То есть надо там раз и навсегда вопрос решить.

Какие еще есть предложения по формированию противопаводковой программы?

- Нами уже ранее были определены на дорогах города 36 «красных» участков для устройств систем водоотведения, предлагаем их реализовать в ближайшие 2 года, - сказал Исмагулов, - а также запретить проектирование и строительство дорог без систем водоотведения, запретить строительство въездных групп, где проходят талые воды без водопропускных труб или закрывать имеющиеся трубы. Именно с этим были связаны факты подтопления многоэтажных домов по ул. Ворошилова, 9, по ул. Доненбаевой, 35.... Нужно со специалистами изучить движение талых вод при изменившейся застройке, после чего восстановить или построить новые каналы и водопропуски. Рассмотреть вопрос по оцифровке всех каналов и водопропускных труб для дальнейшей передачи их на ежегодное обслуживание одной организации.

Отдельного места в будущей программе удостоились ПКСК, ОСИ, КСП. На совещании говорилось, что «плыли» дворы, где кооперативы вообще не озаботились вывозом снега, рассчитывая, что он и так схлынет на улицы. Но из-за ледяных пробок номер не прошел. Власти обещают для организаций, обслуживающих многоэтажное жилье, разработать рекомендации по отводу грунтовых и сточных вод - рассчитать устройство дренажных колодцев, водостоков, отмосток, отсыпок.