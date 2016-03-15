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Куда пойти с 14 по 20 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

16 марта,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

17 марта,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

15, 17, 18 марта,

10.00,12.00

«Алақай, Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған ертеңгіліктер

21, 22 марта,

17.00

«Бақ-берекем, әз-Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған театрланған концерттік бағдарлама

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

14 марта,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

15 марта,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

16 марта,

12.00

«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка

16 марта,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

17 марта,

12.00

«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка

17 марта,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

21-23 марта,

12.00

«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова

В течение месяца

«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева

 

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

15 марта,

18.30

Концерт камерного ансамбля Tynda.Music. Уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди

16 марта,

18.00

Ретроквартирник с Tarsi 2.0. Новая программа

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

15 марта,

19.00

Вечер памяти Михаила Горшенева. Лучшие песни «Король и Шут». Театральные постановки TODD

 

17 марта,

11.00

Цирк «Сибирская легенда». Супериллюзион, путешествие в страну Мультляндию со слоненком Дамбо, Слинки, Человеком-пружиной. Ручной эквилибр, колесо Сира, балибанс, хлысты и тарелочки веселый слоненок Дино, дрессированные лисы, клоун и жонглеры.

Конкурс детского рисунка - приз до 10 000 тенге (тема - цирк).

На представлении вас ждут попкорн, сладкая вата, сувениры и незабываемое фото с сибирскими лисами

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Актобе»

Рудный , СК «Аят-Арена»

15-16 марта

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»

Костанай, СРК «Костанай»

19-20 марта, 19.00