Куда пойти с 14 по 20 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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16 марта,
12.00
|
«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
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17 марта,
12.00
|
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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15, 17, 18 марта,
10.00,12.00
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«Алақай, Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған ертеңгіліктер
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21, 22 марта,
17.00
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«Бақ-берекем, әз-Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған театрланған концерттік бағдарлама
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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14 марта,
18.30
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
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15 марта,
18.30
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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16 марта,
12.00
|
«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка
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16 марта,
18.30
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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17 марта,
12.00
|
«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка
|
17 марта,
17.00
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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21-23 марта,
12.00
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«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова
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В течение месяца
|
«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
15 марта,
18.30
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Концерт камерного ансамбля Tynda.Music. Уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди
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16 марта,
18.00
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Ретроквартирник с Tarsi 2.0. Новая программа
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Третий глаз» - объединенная выставка Сергея Лугового и Сергея Ли
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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15 марта,
19.00
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Вечер памяти Михаила Горшенева. Лучшие песни «Король и Шут». Театральные постановки TODD
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17 марта,
11.00
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Цирк «Сибирская легенда». Супериллюзион, путешествие в страну Мультляндию со слоненком Дамбо, Слинки, Человеком-пружиной. Ручной эквилибр, колесо Сира, балибанс, хлысты и тарелочки веселый слоненок Дино, дрессированные лисы, клоун и жонглеры.
Конкурс детского рисунка - приз до 10 000 тенге (тема - цирк).
На представлении вас ждут попкорн, сладкая вата, сувениры и незабываемое фото с сибирскими лисами
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Актобе»
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Рудный , СК «Аят-Арена»
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15-16 марта
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Каспий»
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Костанай, СРК «Костанай»
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19-20 марта, 19.00
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