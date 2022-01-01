У нас в области многие работают на предприятиях с вредными условиями труда. Какие льготы для них предусмотрены при выходе на пенсию в 55 лет? Будут ли им выдавать пенсионные удостоверения?

Мс18, пользователь

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. руководителя департамента Комитета труда и соцзащиты по Костанайской области Айтжамал ДУШАНОВА:

- Специальная социальная выплата введена в Казахстане с 1 января 2024 года и предназначена для работников, занятых во вредных условиях труда, по достижении ими 55 лет и при наличии уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) не менее 7 лет (84 месяца).

Одно из условий получения выплаты - прекращение трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или переход на другую работу, исключающую воздействие вредных факторов. Таким образом, получение специальной соцвыплаты дает возможность в 55 лет прекратить работу во вредных условиях труда и является одним из инструментов защиты работников.

При соблюдении этих условий выплата будет осуществляться из четырех источников:

1. Из республиканского бюджета в размере 2-кратной величины прожиточного минимума (86 814 тенге);

2. За счет средств работодателей в размере 1-го прожиточного минимума (43 407 тенге);

3. За счет компаний по страхованию жизни в размере 1-го прожиточного минимума (43 407 тенге);

4. Из ЕНПФ с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Работник будет получать ее до достижения пенсионного возраста. После достижения пенсионного возраста данным гражданам на общих основаниях будут назначаться пенсионные выплаты (базовая, солидарная).

Количество граждан, соответствующих указанным параметрам в 2024 году по Костанайской области, составляет около 1 300 человек. В 2025 году их будет около 1 400, в 2026 году - около 1 600. Это работники предприятий, работодатели которых перечисляют ОППВ за них: АО «ССГПО», АО «Качары Руда», ТОО «РЗМК-Имсталькон», ТОО «Алюминстрой», АО «Варваринское», ГКП «Костанай-Су», ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго», Костанайский областной центр фтизиопульмонологии и др.

ОППВ для лиц, работающих во вредных условиях труда, введены с 1 января 2014 года. Приказом министра труда и соцзащиты РК утвержден перечень производств, работ и профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда. В нем предусмотрены производства, работы, профессии с вредными условиями труда, на которых работники заняты не менее 80% рабочего времени в месяц. По сведениям сайта АО «ЕНПФ», в январе этого года в Костанайской области 37 395 открытых индивидуальных пенсионных счетов по обязательным профессиональным пенсионным взносам. На сегодня 80 граждан, работающих во вредных условиях труда, обратились за назначением специальной соцвыплаты.

Лицам, которые на момент достижения 55 лет уже не работают во вредных условиях труда, но за которых были перечисления ОППВ в течение 7 лет, а также 230 гражданам, работавшим во вредных условиях труда до 1 января этого года, то есть до введения данной выплаты, назначены специальные соцвыплаты из двух источников: республиканского бюджета и из ЕНПФ.

Статус получателя специальной соцвыплаты подтверждает удостоверение, которое выдается отделением госкорпорации при обращении заявителя. В случае изменения размера пособия либо изменения места жительства во вкладыше к удостоверению производится соответствующая запись.