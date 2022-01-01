По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 13 разводов;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 30 девочек и 27 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Диана, Мади, Айзия, Аделия, Эмилия, Даяна, Нурали, Тимофей, Дамир, Мирлан, Матвей, Рамиль. Самому молодому папе - 23 года, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 39;

- умерли 55 человек: 22 женщины и 33 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на номер 103 по области поступили 6 673 вызова, из них 1 749 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 395;

- поступили 6 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 11 человек, 10 из них доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 590 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 225 человек, 172 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскан 1 без вести пропавший несовершеннолетний;

- выявлено 2 372 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 31 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.